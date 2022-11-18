花東觀光圈成果展登場 打造8大品牌與5大旅遊主軸

交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處(東管處)攜手花東縱谷國家風景區管理處(縱管處)首度於18日至20日假台北文創廣場舉辦「花東觀光圈成果展」。以「East of Taiwan」為策展主題，融合展覽、市集與表演多元呈現，包含東部海岸8大區域品牌，以及花東縱谷5大旅遊主題，超過50攤花東特色店家進駐，提供逛展民眾食、宿、遊、購、行服務，消費滿額就有機會抽中最大獎三天兩夜雙人遊套裝行程。

自110年起東管處與縱管處積極推動花東觀光圈，以縱谷和東海岸兩條支線展示區域特色及品牌，今年於東部海岸已陸續打造出8大觀光圈品牌，如「跳浪洄瀾風」、「雙濱生活趣」、「秀姑巒大河戀」、「成功人．事」、「東河大風吹」、「富岡港港好」、「悠遊南迴」、「綠島天堂島嶼」等，同時推出4條創新旅遊模式，如東海岸最大的漁業文化小鎮—成功鎮所收錄的12段獨特聲音，如漁市糶手拍賣聲、刨出雪花般柴魚片的聲音等，用耳朵走讀成功的人事物，找到專屬自己的成功定義;來到綠島天堂島嶼則可預約「Happy海Day」遊程，「夜釣慢漁」、「守護星空」，或「生態探索」認識豐富的綠島特生種；還有雙濱地區(花蓮縣豐濱鄉、臺東縣長濱鄉)的「追隨___到雙濱生活趣」，以及富岡港港好的「富岡港友村AR導覽」，用手機與FB就能透過AR科技帶您漫步富岡，用自己喜愛方式探索東海岸。

花東縱谷也推出五大旅遊主軸包含縱谷時光機、縱谷山野行、縱谷米樂園、縱谷原遊會、徐行縱谷等，即日起至明年228前推出優惠方案，成果展期間訂購遊程，最高可享1500元優惠。

為讓遊客更了解觀光圈新玩法，東管處已於9月7日Youtube平台正式開播「探索東海岸」Podcast頻道，每2周更新，邀請各業者當網紅介紹各觀光圈如何玩法，11月19日也會將節目直接搬到成果展現場。另外預計於12月正式上線「East of Taiwan花東觀光圈旅遊平台」，遊客在線上就可了解13個品牌特色、推薦玩法、交通訊息，更能進行遊程預約，歡迎遊客前來體驗。

此次活動特別邀請雄獅旅遊、KKDAY、KLOOK、旅天下等，與此次參展逾50家花東業者進行媒合交流活動，讓花東富有潛力在地業者增加市場能見度，並創造產品串聯及包裝機會，亦為消費者提供更多元及新型態的旅遊選擇。

成果展對應13個區域品牌邀集在地創新優質商家、超過50攤以上的店家進駐，除了推廣當地遊程外，也販售各式在地特色產品，讓民眾感受到花東特有的熱情且一次買得盡興。民眾也能在展區完成指定任務，可免費獲得探索東海岸x小村遠遠聯名香氛扣組或East of Taiwan領巾。

活動現場入口品牌意象活潑呈現。圖／交通部觀光局提供

會場除了花東在地表演團隊盧葦花開音樂工作室、鹿角樂團-Nuka、Mafana、旮勒思南樂團、太巴塱天藝藝術團外，還安排親子互動打擊秀水管阿民、巴奇先生，和多組不插電音樂表演如台玖巴樂隊、安妮塔克、謝宗霖、小提琴手Ken等不同演出風格，營造悠哉時光與fun鬆氛圍。

手作DIY區於假日規畫體驗工坊，讓民眾也能體驗當地富有溫度與文化的特色手作。民眾還能與參展業者進行互動遊戲，亦有機會獲得特色小禮，好康拿不完。展區並設有影片投放區，播出東部海岸與花東縱谷遊程的品牌新印象、探訪東部深度旅行，提供民眾駐足觀影與休憩。

更多花東觀光圈的資訊歡迎前往「花東觀光圈East of Taiwan智慧觀光網站」，平台整合兩處國家風景區豐富的觀光資源、主題活動及花蓮、台東交通和周邊遊憩機能，以導航、導遊、導覽、導購的觀光四導概念，提供國內外遊客友善花東適地化旅遊服務。花東觀光圈East of Taiwan智慧觀光網站：https://www.easttaiwan.net/achievement