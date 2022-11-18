大葉高島屋第14屆北海道物產展11月17日登場

首4日限量開搶！北海道霜淇淋買1送1、六花亭66折

天母人年年必逛的大葉高島屋「北海道物產展」11月17日於12樓活動會館開跑啦！網羅時下最夯排隊人氣伴手禮、夢幻名店甜點、道地市集小吃、涮嘴零食點心、名家酒造吟釀、日本職人精湛的工藝逸品，聯合Mia C’bon頂級超市與11間商家逾300項商品一同擴大展出。同時，來自日本札幌電視台吉祥物「電視塔爸爸」26日和27日現場與大小朋友同歡、逢六日邀請「詩夙樂團」現場演唱日本民謠，打造充滿日式風情商店街，shopping吃美食一次滿足。開展首四日(至20日止)北海道霜淇淋限量買1送1、首五日(至21日止)下載大葉高島屋APP累積消費滿2,000元即贈100元購物金。

圖／大葉高島屋提供

大葉高島屋北海道物產展自2008年起迄今已舉辦第14屆，每年都為百貨帶來可觀人潮。大葉高島屋指出，今年首次將北海道物產展與週年慶活動同時開跑，逛展民眾可同享週年慶優惠，最強特展加上最強週年慶活動雙軌併行，可望達成8億，全年43.5億元目標較去年成長20%。

北海道必吃「冰淇淋之家アイスの家」北海道生乳捲、北海道霜淇淋，必買伴手禮「六花亭」蘭姆葡萄夾心餅乾、「白色戀人」白巧克力夾心餅乾、「柳月」三方六年輪蛋糕、JAL商務艙指定「HASKAP藍靛果白巧克力餅乾」，現場最低71折起；連續三年榮獲Monde Selection世界品質金獎大賞的日本「Shiny」蘋果汁睡魔祭設計限定款禮盒三組特價8折；賣到斷貨、百貨獨家展售的「NEKO SAKE黑貓清酒禮盒」，也特別為這次展覽空運來台。解封出國，日本機票太貴下不了手？不妨逛逛大葉高島屋北海道物產展重溫赴日旅遊的感動！展期至11月30日止，詳情請見大葉高島屋官網、粉絲專頁，或電洽專線(02)2831-2345。



大葉高島屋12樓北海道物產展，「NEKO SAKE黑貓清酒」禮盒1688元 。圖／大葉高島屋提供

10大必買必吃超人氣北國美食直送大葉高島屋

◆以日本北海道長沼町自家農場天然乳源製成的「冰淇淋之家アイスの家」北海道生乳捲，蓬鬆柔軟的蛋糕體，包裹著滿滿的奶霜內餡，生乳細緻綿密口感，還沒咀嚼就已融化在口腔中。

◆在日本當地曾締造日銷萬條佳績的夢幻甜點「柳月三方六年輪蛋糕」，不須透過代購在大葉高島屋也買得到囉！每份蛋糕都是三方六吋造型而得名的「三方六年輪蛋糕」，糕體紋路約20層，口感細膩濕潤、層次分明。

◆曾被網友形容是「餅乾界愛馬仕」的「六花亭」奶油夾心餅乾，不只廣受當地居民歡迎賣到缺貨，更是赴日不能錯過的經典伴手禮，本次主打蘭姆葡萄奶油夾心餅乾，100%北海道生乳製作，口感柔軟帶有淡淡酒香。

圖／大葉高島屋提供

◆JAL商務艙指定「HASKAP藍靛果白巧克力餅乾」，採用北海道特產藍靛果製成的夾心餅乾，外圍包覆著一圈白巧克力外衣，絕妙融合藍靛果的酸甜滋味。繼白色戀人後，令人眼睛為之一亮的熱蒐商品！

◆以獨特北海道天然雪水釀造的「NEKO SAKE黑貓清酒」，口感凜冽清爽；紀念禮盒搭贈由日本當代設計大師「柳宗理」親自操刀的限量清酒杯、開瓶器、杯墊，甫上市即造成搶購熱潮賣到斷貨，本次特別空運來台，由大葉高島屋百貨獨家販售。

◆不小心又吃好幾碗的「白飯小偷」，就是新瀉物產的「磯海苔醬」啦！天然海味入醬鹹鮮惹食慾，熱飯引出海苔香，一口接著一口完全停不下來。

◆連續三年榮獲Monde Selection世界品質金獎大賞的「Shiny睡魔蘋果汁」禮盒，以青森縣夏季傳統「睡魔祭」為設計元素，100%青森蘋果製成的純蘋果汁，口感滑順、清爽酸度、成熟醇厚。

◆「冰淇淋之家アイスの家」北海道霜淇淋，以北海道當日榨取的生乳製作，68°C低溫殺菌，堅持不添加任何水分，保有生乳原有的營養與濃厚風味，現場口味包含濃郁牛奶、青森蘋果、南瓜、草莓、葡萄。

大葉高島屋12樓北海道物產展，「青森海鮮食堂」現烤串燒，每串100元~150元 。圖／大葉高島屋提供

◆「青森海鮮食堂」現烤串燒，跟手臂一樣長的明太子帝王蟹棒、拳頭大的廣島大牡蠣、多汁大塊的明太子雞肉串、札幌鹽味唐揚雞、黃金魷魚一夜干，現場呈現原汁原味日式居酒屋美食。 ◆主打現烤涮嘴海味的「川島之味」現烤杏仁魚片，採用新鮮虱目魚加上杏仁片，另外還有現烤軟絲、現烤香魚片，標榜不含防腐劑的安心美味，口感酥脆、吮指回味樂無窮。

（警語：請勿酒駕，未滿十八歲請勿飲酒，飲酒過量有害健康）