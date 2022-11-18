柑橘類水果營養高 民眾可多攝取

秋冬季節是柑橘類的盛產期間，從中秋節後的文旦柚到農曆年後的桶柑，在台灣都是很受民眾歡迎的水果種類，近年農委會相關試驗單位陸續投入文旦柚與桶柑的加工技術與自動化設備研發，降低人力成本、提升加工製程效率與產品品質，提供多元利用的加工素材。而為國產柑橘素材運用及推廣，財團法人農業科技研究院與社團法人台灣連鎖加盟促進協會合作舉辦台北、台中兩場次推廣講習會，共吸引將近70家連鎖手搖飲品牌及烘焙業者出席參加，希望能夠將國產柑橘素材拓展更多的銷售通路，協助農民進行產銷合作。

農科院張峻齊研究員解說國際柑橘類產品應用趨勢。圖/台灣連鎖加盟協會提供

這次推廣講習會台中場共有22家連鎖手搖飲及烘焙業者出席，出席品牌有弘爺漢堡、Mr.Wish、清原芋圓、久違石頭火鍋、一青檸、BubbleZ、gogopan元氣麵包社、香、烘焙坊、冠廚食品、膳馨民間創作料理、馨苑小料理北屯店、綠邦、非凡比、玫瑰國際企業有限公司、鴻益食品股份有限公司、品菓國際企業股份有限公司、果本森林有限公司、古味堂製菓廠有限公司、元明食品(股)公司、嘉味軒食品有限公司、京馨有限公司（蘭馨堂）、豐饌興業(股)公司、櫻島家鮮乳等企業，主辦單位先請農科院分享亞太地區柑橘素材的多元利用潛力與案例，提供與會業者瞭解各類素材的應用潛力。

冠廚食品陳宏賓總經理分享各國柑橘類料理應用。圖/台灣連鎖加盟協會提供

另外也邀請邀請到屏東縣永信蔬果產銷合作社邱慈緯經理，為出席業者介紹市面上比較少見的香檬加工品，並透過水果特性，來推薦各類型香檬產品及運用方法，會中也由台灣智慧農業文創發展協會李佩娟理事長，透過本身就是台南文旦柚農民的觀察與了解，精闢地分享有關於柑橘類水果各項特性及加工產品應用，讓出席企業代表可以從水果特性來發想未來有哪一些新產品可以開發，而下半場則由冠廚食品陳宏賓總經理，透過各國對於柑橘類的相關料理方式，提醒各品牌研發新品時，必須多考慮到因為各國風土民情差異，可能會影響到產品的製作流程與呈現方式，並將柑橘類如何與各國料理進行結合，舉出相當多的料理方式與各位企業代表分享。

柑橘類水果富含有大量維生素和礦物質，包括維生素C、維生素B群、鉀、磷、鎂和銅，還包含60 多種黃酮類化合物、類胡蘿蔔素和精油，可幫助抗發炎和抗氧化作用，所以民眾可以把握盛產時節多多攝取，透過本次推廣講習會，多家業者也表示未來可以多利用各農產加工品來進行研發新商品，農科院也將提供各類型農產品給出席的企業試用，希望透過各連鎖品牌通路，來協助國產柑橘類農產及加工品市場銷售。