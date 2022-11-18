台灣黑金商機燒 中美洲精緻咖啡搶攻市場

「2022台灣國際咖啡展」11月18日起一連四天在台北南港展覽館一館熱鬧展開，外交部俞大㵢次長與宏都拉斯布羅德大使(Harold Burgos)、貝里斯碧坎蒂大使(Dr. Candice Pitts)、瓜地馬拉巴迪亞大使(Oscar Padilla Lam)、國際精品咖啡協會(SCA)主席巴力歐斯(Juan Luis Barrios)及中美洲經貿辦事廖鴻達主任共同出席上午舉辦的開幕典禮，並前往中美洲咖啡館參觀。俞次長除了與世界咖啡大師冠軍吳則霖合作，獻上義式咖啡處女秀，沖煮出香氣飽滿的中美洲咖啡，也在使節們的陪同下，一同品嚐由中美洲咖啡業者及台灣進口商帶來的濃醇好咖啡。

台灣人超愛喝咖啡，近4成台灣民眾每天會喝一杯以上的咖啡，平均每人每年的咖啡消費量約為100杯，咖啡產業總營業額可達近千億台幣，產值驚人。台灣咖啡市場潛力深受中美洲友邦的重視，宏都拉斯、瓜地馬拉及貝里斯駐台大使館與中美洲經貿辦事處今年共同籌畫「中美洲館」參展，除了精選12家台灣進口商駐攤推廣友邦優質咖啡外，更是睽違兩年多來，首度有來自三友邦的協會代表及咖啡、可可業者共9人訪台，帶來最頂級咖啡豆搶攻台灣疫後黑金市場，開拓合作商機。

外交部俞大㵢次長與世界咖啡大師冠軍吳則霖合作，沖煮出香氣飽滿的中美洲咖啡。圖／業者提供

瓜地馬拉有超過300種不同的微型氣候，因而孕育出全世界最好的咖啡，也是台灣最受歡迎的咖啡之一，咖啡香氣飽滿，口感扎實圓潤，層次感豐富，入口後的濃郁醇度與細緻甜感令人著迷。今年瓜地馬拉在台灣開放國境後，由身兼國際精品咖啡協會理事長的瓜國咖啡協會(Anacafé)理事長Juan Luis Barrios親率3家咖啡業者及杯測師來台，嚴選來自八大咖啡產區的優質冠軍豆，讓台灣的咖啡買家品鑑最新一季頂級精品豆，期盼不久的將來，有更多瓜國新風味咖啡引進台灣市場，讓咖啡控有更多元的嚐鮮品項。

宏都拉斯目前為全球第五大、中美洲第一大咖啡出口國，當地咖啡產區因天候及種植海拔差異，也造就多元風味，無論你是偏愛帶有堅果、巧克力及焦糖的韻味，或是充滿花果香調的口感，宏都拉斯咖啡都是最佳的選擇！今年共有2家宏都拉斯咖啡、可可出口業者及7家台灣進口商參展，展出多達數十支來自宏國六大咖啡產區的精品咖啡，並祭出超值組合以及滿額回饋優惠等，攤位更推出集點送濾掛咖啡活動，讓民眾品嚐認識宏國咖啡的同時，也有機會把咖啡免費帶回家！

貝里斯主要的咖啡生產商 Gullon Jug Estate，以有機栽培的方式孕育出 100% 阿拉比卡咖啡豆，口感濃郁，帶有巧克力調性且酸度平衡，適合單喝黑咖啡也適合調飲。展期間將由專業調酒師使用貝里斯濃縮咖啡搭配當地知名的蘭姆酒，調製出散發貝里斯咖啡成熟果香的甜香調酒。此次貝里斯貿易投資推廣局(Beltraide)也特地派員來台參與，並帶來了當地生產的咖啡、蘭姆酒、可可製品，包括：可可茶、各式風味的巧克力等，產品多元豐富，喜歡嚐新的你千萬別錯過了！

今年「中美洲館」除嚴選多樣中美洲優質咖啡商品展售，同時洽邀WCE世界大賽冠軍吳則霖、王策、劉邦禹與甫獲2022世界沖煮咖啡冠軍的徐詩媛；以及台灣拉花、咖啡調酒冠軍林紹興、邱祥安和吳柄頡等人，使用中美洲咖啡豆，進行手沖、拉花與義式沖煮示範秀；展期間也舉辦數場咖啡講座，由咖啡達人分享包括自家沖煮咖啡技巧、中美洲咖啡人文之旅及創意咖啡特調等主題，並推出各項打卡優惠與好康贈獎活動。歡迎民眾11月18至21日一起到「中美洲館」，品嚐極緻香醇的中美洲好咖啡！