「GREENTOPIA永續會展城市」提案 揭曉競賽結果

經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行的「推動臺灣會展產業發展計畫」（MEET TAIWAN），2022年推出「GREENTOPIA永續會展城市」跨國提案競賽，導入聯合國永續發展目標（SDGs）等永續性元素推廣臺灣永續會展形象，成果豐碩，徵集來自全球21個國家、1,012件創意提案，11月17日於台北國際會議中心舉辦頒獎典禮記者會，並邀請響應永續生活的知名藝人－宥勝擔任活動嘉賓，透過線上直播向國際商務人士分享臺灣永續會展特色，並一同揭曉「GREENTOPIA永續會展城市」跨國提案競賽最終的5位優勝者，共同獲得3萬美元獎勵。

MEET TAIWAN推廣永續會展 以競賽行銷吸引21國商務人士參與

MEET TAIWAN今年首度於線上打造「GREENTOPIA永續會展城市」，經過兩個月的提案徵選，成果豐碩，達1,012件來臺舉辦永續會展活動的創意提案，MEET TAIWAN也從中整理出舉辦永續會展活動時的幾項主要考量因素，可作為未來規劃會展活動的參考依據，幫助國內會展業者爭取國際商機。

今年度提案中，規劃舉辦會展活動的類型最多為展覽（42%）、其次為國際會議（39%）及企業會議（19%）；歸納各國提案重點，更揭露國際對永續會展活動的需求趨勢，例如活動場館以南港展覽館（24%）、台北世界貿易中心（22%）與台北國際會議中心（18%）最受青睞。

行程方面，最熱門的永續作為包括鼓勵使用大眾運輸（48%）、落實資源回收及垃圾分類（48%）、造訪體驗活動以支持當地經濟發展（44%）、支持小農店家並優先安排素食餐（42%）。參加會展活動時，最熱門的永續作為包括致力達成會議無紙化（44%）、裝潢布置採用再生材料（35%）、餐飲使用當地食材（30%）、採用電子化文宣（30%）。

此外，協助企業宣傳並同時為目的地帶來永續效益的熱門做法包括透過參與者或企業社群推廣（47%）、行程中落實生態保育與節能（32%）、創造綠色會展成功案例（32%）。而最能為會展活動增添獨特性的作法則有融合企業精神團隊建立體驗（48%）、與當地店家或企業合作（42%）、結合數位科技應用（35%）、融合低碳生態會後旅遊（33%）、提供客製企業禮品（24%）等。

經濟部國際貿易局副局長李冠志、外貿協會秘書長王熙蒙與宥勝，透過虛實整合儀式共同頒獎給五位GREENTOPIA提案優勝者。照片左起：臺灣優勝者洪瑞祥、中華民國對外貿易發展協會秘書長王熙蒙、經濟部國際貿易局副局長李冠志及宥勝。圖╱貿協提供

MEET TAIWAN「GREENTOPIA永續會展城市」跨國提案競賽，經專業評審評選後，最終公布5位優勝者，分別來自日本、菲律賓、新加坡、臺灣及越南，共同獲得總價值$30,000美元的優勝獎勵，透過虛實整合儀式接受表揚，並將持續響應及推廣會展永續理念，更多詳細資訊可上「GREENTOPIA永續會展城市」官網(http://greentopia.meettaiwan.com/ )查詢。

5位優勝者提案內容（不分名次，依國家英文字母排序）：

Hayaki Tsuji，來自日本。提案以公益回饋社會的概念發想，透過數位科技的應用，讓微笑轉換為捐贈經費，挹注給弱勢團體，將正向永續的理念傳遞於社會中。

Hans Abigan，來自菲律賓。規劃2023年在高雄舉辦金屬加工產業活動，以最新技術達成減少工業廢棄物、能源消耗、碳排放等永續生產方式，串連產業中領導者及供應商商議對環境永續的革新與實踐。

Eunice Grace Choong，來自新加坡。規劃在臺灣舉辦25公里路跑活動，並為亞太地區的ESG產業提供募款途徑，並在疫後透過晚會及會議活動讓商界領袖及各國代表，能有更好的途徑討論符合實際的永續作為。

洪瑞祥，來自臺灣。搭配臺灣國際型旅展期間舉辦會議，集合業界專業人士，並釋放出入境旅遊商機，透過永續會展概念，傳達臺灣是旅遊產業前來辦展的首選目的地。

Thanh Tú Dao，來自越南。規劃舉辦2023臺灣國際永續美容及個人護理高峰會，藉此活動達到產業交流與合作的機會，推動產業人士永續概念發展，除技術交流外，更注重人與人關係的永續性，鼓勵大眾為永續及社會福祉發聲。