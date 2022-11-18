歡喜迎兔年！愛丁頓寰盛洋酒推出時尚及聯名跨界禮盒滿足各種消費族群感官

在歡喜迎兔年的前夕，全球知名的愛丁頓寰盛烈酒集團，特地為飲迷們精心準備多款精緻好禮，不管你是時尚設計咖、品味生活咖、熱愛調酒咖還是鐵血硬漢咖，各種喜好都能夠輕鬆獲得滿足，達到年節送禮不失禮的重要任務。其中針對時尚設計咖，隆重推出由知名日法插畫家Erica Dorn親手操刀的「麥卡倫春宴系列–蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版」；對於極致追求生活品味的你，則推薦「格蘭路思Whisky Maker’s Cut鴻兔（圖）大展禮盒」，氣場強大又肯定討喜；對於想要來杯易飲調酒的人而言，世界50最佳酒吧官方贊助聯名的「裸鑽初次雪莉桶威士忌 x Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」，不僅能夠品味純飲、亦能來杯簡易居家調酒；而想要追求重磅風味的鐵血硬漢們，不妨選購「高原騎士品酩組禮盒」，來自北緯59度的佳釀，足以帶來狂野又平衡風味的感官震撼。

最適合時尚設計咖的「麥卡倫春宴系列-蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版」，知名日法插畫家Erica Dorn 以世界各地自古以來歡慶新年時皆常使用的火典儀式為靈感，創作出饒富趣味的抽象插畫，紅色象徵溫暖的祝福，概念源自蘇格蘭「第一腳」習俗中贈送的煤，是款乘載著好運、成功、幸福及活力等祝福的貼心禮盒。建議售價：NT$3,380 。業者提供

台灣愛丁頓寰盛洋酒公司行銷總監劉姿瓘（Rita）表示，每年一推就造成搶購的麥卡倫春節禮盒，今年再次由知名日法插畫家Erica Dorn設計，推出「麥卡倫春宴系列-蘇格蘭新年A Night On Earth In Scotland 2022年限定版」，其風味靈感則來自於蘇格蘭聞名全球的除夕夜慶祝活動－霍格莫內（Hogmanay，即新年）所象徵的樂觀與凝聚力；此款威士忌富含濃郁蘇格蘭奶油酥餅的香草香甜，正是霍格莫內傳統上送禮和分享不可或缺的美食，藉此傳遞蘇格蘭家鄉美好的霍格莫內回憶，創造出一款濃郁豐富、令人回味無窮的單一麥芽威士忌。

Erica Dorn是《布達佩斯大飯店》、《犬之島》等電影主要視覺及平面設計工作的知名日法插畫家，她本身除了是大導演Wes Anderson電影團隊的重要成員之外，也長期與世界各頂尖精品品牌合作。Erica Dorn 以世界各地自古以來歡慶新年時皆常使用的火典儀式為靈感，創作出饒富趣味的抽象插畫，成為本酒款多層次創新包裝的一部分，為消費者提供獨特的開箱體驗。紅色象徵溫暖的祝福，概念源自蘇格蘭「第一腳」習俗中贈送的煤，是款乘載著好運、成功、幸福及活力等祝福的貼心禮盒。

最適合品味生活咖的「格蘭路思Whisky Maker’s Cut 鴻兔大展禮盒」，以傳承百年工藝手工概念打造，展現創新思路的創意手法，少見的圓形禮盒造型除象徵圓滿及手工訂製桶，外盒展開後則幻化為雙翼造型，具有蓄勢待發、展翅高飛意念，更期許每位受禮者在來年都可以鴻兔（圖）大展、一飛沖天。建議售價：NT$1,650。業者提供

而來自蘇格蘭斯佩塞地區且擁有蘇格蘭少數私有水源地的格蘭路思酒廠，其酒液特別經過11小時慢速蒸餾、同時不使用焦糖調色，以確保酒款能夠呈現最原始的酒色及風貌。完全使用愛丁頓集團所訂製的百分之百初次雪莉橡木桶，將新酒注入其中陳年，能夠帶來迷人香氣及完美品質。其豐富花香風味特色，可稱之為雪莉桶中的花香之王，在充滿節慶氣氛中帶來與眾不同的選擇。

「格蘭路思Whisky Maker’s Cut 鴻兔大展禮盒」外型設計特地融入品牌意象，以浮雕圖騰方式展現酒廠、蒸餾器等風貌。更採用市面上少見的圓形禮盒造型，以傳承百年工藝手工概念打造，展現創新思路的創意手法，恰巧與集團的雪莉桶訂製政策不謀而合，既遵循古法卻又不斷創新、突破自我。圓形禮盒造型除象徵圓滿及手工訂製桶，外盒展開後則幻化為雙翼造型，具有蓄勢待發、展翅高飛意念，更期許每位飲迷在來年都可以鴻兔（圖）大展、一飛沖天。

最適合熱愛調酒咖，更是全球唯一世界50最佳酒吧合作夥伴的「裸鑽初次雪莉桶威士忌 x Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」，精緻盒裝內包括：裸鑽雪莉700ml+50ml小樣酒+Perrier沛綠雅原味鋁罐氣泡礦泉水250ml一瓶（菸酒專賣店獨賣）或是連鎖賣場通路所搭配的Perrier沛綠雅官網折價券NT$100。建議售價：NT$950。業者提供

另外，世界50最佳酒吧官方指定用酒及合作夥伴的裸鑽初次雪莉桶威士忌，今年跨界合作重磅推出「裸鑽初次雪莉桶威士忌 x Perrier法國沛綠雅氣泡天然礦泉水聯名禮盒」，該款同時是全球唯一世界50最佳酒吧合作夥伴聯名禮盒，全台限量販售。沛綠雅擁有超過150年歷史，為全球銷售第一氣泡礦泉水品牌，素有「水中香檳」美譽，清爽平衡的口感特別適合用於調飲。對於熱愛調酒的飲迷，方便輕鬆在家調製Highball，只需要1分鐘左右，清爽飲品便能快速上桌，較低的酒精度不管是佐傳統料理、還是宵夜炸物，裸鑽跨界調酒都能夠無違和百搭，徹底呼應「初次感動、反覆享受」的品牌精神。特別設計的外盒可作為個人收納箱、或是成為家中一隅風情。

聯名禮盒提供多元且精采的品飲方式：當純飲時能夠享受裸鑽雪莉醇厚濃郁的果乾、蘋果焦糖等果香氣息，同時擁有肉桂、巧克力的口感及餘韻，輕啜入喉、便回味不已；透過盒中多款調酒酒譜，可以隨時來杯輕鬆飲品，不管是逢年過節家人團圓、抑或是三五好友歡聚時刻，裸鑽雪莉創調都能夠符合各種品飲需求。

最適合鐵血硬漢咖來自北緯59度的祝福，擁有芬芳石楠花蜜及煙燻雪莉風味的「高原騎士品酩組禮盒」，外盒以正統維京圖騰示人，突顯出酒款的北歐形象，透過沈穩、內斂的黑色營造神秘感，將來自北緯59度的祝福完美置入於其中。建議售價：NT$1,250。業者提供

而來自英國極北之境、奧克尼群島的高原騎士酒廠，自1798年便開始蒸餾威士忌，是蘇格蘭最古老的十間酒廠之一，但即便歷經數百年，卻仍堅持傳統工法，打造出具有獨特煙燻雪莉與石楠花蜜的高識別度酒款，因此能在國際上屢屢締造殊榮、獲得大賽肯定。由於酒廠內有許多專業職人為維京後代，無形中也替酒廠增添不少神話與傳奇色彩。針對兔年所推出的高原騎士品酩組內含：高原騎士12年威士忌+高原騎士原酒強度Cask Strength單一麥芽威士忌迷你瓶各一。為突顯酒款的北歐形象，外盒以正統維京圖騰示人，透過沈穩、內斂的黑色營造神秘感，將來自北緯59度的祝福完美置入於其中。歡慶年節的圍爐時刻，擁有芬芳石楠花蜜及煙燻雪莉風味的12年威士忌與Cask Strength Release No. 2，非常適合與炭燒香腸、火腿、鹹豬肉、烏魚子等炙燒類年菜一同品嚐。感官味蕾迫不及待野出新風味、盡情徜徉於煙燻雪莉的香氣之中。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)