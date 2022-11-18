企業支持做公益 網紅大賽30強起跑

由Lady Michelle蜜雪兒郡主發起的「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，第二屆賽事現正火熱進行中，從數百人海選出的100位參賽者，誰能入主前30強席位，名單即將在11月21日揭曉。堪稱最挺教育公益的「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，今年參賽報名費新台幣101元，將全數捐贈「1919陪讀計畫」，讓更多弱勢家庭的孩童能得到教育及陪伴。支持網紅朝向夢想前進，同時也支持公益的「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，今年更吸引超過20家符合ESG GO精神的優質企業共同投入，讓分享好物、關懷弱勢的精神持續不間斷。

最挺教育公益的網紅賽事 30強即將出爐

被名主持人黃子佼讚譽最潮、最具教育公益的「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，去年廣邀各界及企業推動支持，募集超過300萬元支持「全阿美語河邊教室｣教育公益計畫。今年第二屆「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」開跑，不分年齡、性別、種族、學歷等條件限制，吸引近三百人報名參加。本屆網紅大賽人才濟濟，參賽者年紀最大的是73歲知名作家陳艾妮老師，知名小提琴家陳清中的女兒陳星宇，5歲即能拉小提琴又彈鋼琴，則是本屆年紀最小的參賽者；除了個個身懷才藝，本屆參賽者的顏值也備受期待，小劉以豪、小蘇瀅、小言承旭、小蕭亞軒…等，許多明星臉也出現在參賽名單中；此外，業界已小有知名度的發片歌手鍾雅、網路直播主Eva，甚至歸化台灣的黑人勝利哥，也都出現在報名參賽者行列，為圓百萬網紅的夢想踏出第一步。

目前「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」已海選出百人名單，正如火如荼進行30強競爭賽，結果名單將在11月21日揭曉。

企業支持網紅大賽 善盡CSR做公益

Lady Michelle蜜雪兒郡主以愛為出發，抱持分享美好事物的心態，號召網紅支持教育公益，也邀請符合ESG GO精神的優質企業支持教育公益，今年共有25個來自不同領域的企業共同參與，善盡企業社會責任，對環境、社會永續的發展盡一費心力。

「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」的應援企業，分別有：為落實ESG投入環保議題，打造綠色工廠的美琪生技；首度提出AI智慧養生宅概念，讓民眾買房也買新生活型態的皇昱建設；以誠實、真實、踏實為經營理念，持續生產飲料及食品的波蜜；充分發掘食物力量，期以優質食品、美好生活對人類及地球有所貢獻的雀巢；衛浴廚具翹楚，積極關懷鄉土、執著環境保護的HCG合成；專注瓦斯器材領域，創造居家安全環境趨勢的統領工業；從事家電產品製造加工、客戶服務、維修服務等業務，以創造社會共好為目標的松雅集團；可整合下單、付款、物流配送功能，跨平台直播銷售神器的APP購物入口網站BLAH！

此外JV. White德義美牙、葳思嬁美學生技、掌廚、棠集燕窩、昌興貿易、禾聯家電、志手這天、峰市集、JB Salad輕蔬食、松騰實業、長青藥局、莫凡彼、特力屋、鼎宸碳資產管理、SUN COS…等企業品牌，也共襄盛舉參與第二屆「MiiShare101就是愛分享網紅大賽」，不僅支持網紅參賽者的百萬網紅夢、推動發展創新商業模式，也為支持教育公益付出最直實際的行動。Join me一起做公益！關注30強晉級名單，即將公佈於活動官網（MiiShare.com）

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=LR40yQYVwfY