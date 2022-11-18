移民公會呼籲民眾 代辦移民事務應諮詢合法專業移民公司

中華民國移民商業同業公會理事長張政平表示，日前該會獲內政部評鑑為全國「特優」之商業團體，並於11月1日「第76屆商人節大會暨金商獎頒獎典禮」中接受頒獎。據瞭解，本年度僅有2個商業團體獲頒「特優」獎殊榮，優等團體有8個，甲等團體則有9個。

移民公會長期致力於協助會員公司及移民消費者，受移民署委託舉辦移民專業人員訓練等業務，同時也邀請會員行有餘力做公益，默默行善，散播愛與關懷，重視孩童教育、捐款幫助弱勢族群，種樹護地球，關心社會，回饋社會。

「移民」屬特許業務，依法規定擬從事移民業務需向內政部移民署申請註冊登記後始得營業。舉凡代辦非觀光旅遊之停留簽證或居留、定居、永久居留、歸化…等業務者，皆屬移民公司之業務範疇，代辦前列各項業務者須以公司組織為限，而設立移民公司至少需聘僱3名經領有證照之專任移民專業人員始符合規定。

移民公會理事長張政平更近一步指出，近期諮詢移民資訊電話有增多，因此，張理事長提醒有意移民的民眾，尋求代辦業務時務必要找內政部註冊在案的移民公司才是最基本的保障，相關名單可以上移民公會網站查詢。而該會官網也提供會員公司舉辦移民說明會的最新資訊，民眾可上網www.tica.org.tw查詢或洽02-27763158中華民國移民商業同業公會。