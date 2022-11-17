顛覆王者風範 全新BMW X7七人座旗艦休旅霸氣導入

全新BMW X7頂級旗艦休旅以擁有無與倫比獨特性、卓越動力及舒適豪華寬敞的七人專屬頭等座艙，為BMW的Luxury Class頂級豪華車系再添璀璨耀眼之作！BMW總代理汎德於今(11/17)日正式導入，款式涵蓋X7 xDrive40i與全新X7 M60i xDrive兩車型，建議售價各為512萬元與698萬元。

全新BMW X7以分離式頭燈設計完美呼應炯炯有神的全新光型變化智慧LED大燈，而全新BMW飾光水箱護罩則是搭配如同心跳律動姿態般的「HEARTBEAT」方向燈，加上薈萃質感與科技的懸浮式曲面螢幕、AR擴增實境導航功能與獨家BMW手機數位鑰匙2.0、全新水晶中控套件與撥桿設計排檔介面、全景電動玻璃天窗、Bowers & Wilkins鑽石高傳真音響系統，以及可讓第二排與第三排車室獨立調整座艙溫度的豪華五區恆溫空調，再加可前後調整達14.5cm的第二排座椅，為全車乘員帶來極致尊寵乘坐體驗。

所搭載之全新世代48V高效複合動力科技更是搭配了Executive Pro主動調節懸吊系統，為全新X7塑造出極致的暢快駕馭樂趣與猶如魔毯般的極致舒適乘坐感受，再次譜出全新BMW X7作為旗艦休旅王者的極致篇章。