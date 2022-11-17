台灣區製茶工業同業公會強勢參加2022台灣國際茶業博覽會

2022台灣國際茶業博覽會將在明(18)日南港展覽館一館一樓正式開跑，台灣區製茶工業同業公會今年特別安排「與島品茗」主題形象館及「台灣名茶館」舞台等一系列變化豐富的活動，歡迎各方名人雅士前來觀賞、指教。展覽除了有豐富的茶體驗、茶知識、茶飲品外，還有精彩講座、茶藝表演活動、茶品嘗、互動有獎徵答等活動，結合不同角度切入探索，讓參觀民眾對台灣茶葉從生產、製造到挑選、品飲，有更全方位的認識。

「與島品茗」主題形象館：透過台灣各地茶葉、茶湯之特色，使用等高線概念呈現不同的茶色由淺入深的感覺

現代城市人生活節奏忙碌，不論是在台灣或者外國，享受台灣手搖飲或茶類產品時，這一短暫時光即可進一步認識台灣的茶文化。好的茶可以從外型、茶湯、香氣來進行判斷，從紅綠青烏龍鐵觀音，到文山凍頂碧螺春，不同顏色的茶湯代表著不同製茶工法塑造而成，不同發酵程度的茶品，也代表著不同的視覺及味覺感受。

台灣區製茶工業同業公會今年以「與島品茗」主題形象館，讓愛喝茶的朋友們都能一起理解茶葉與茶湯的連結，並讓大家對茶有更多的了解及體驗。特別的是，形象館外頭特別設立一面「茶牆」，讓參觀民眾打卡按讚吸引人潮，除此之外，形象館內設有12種不同茶款的茶乾及茶湯介紹，並結合快問快答投票活動領取精美獎品，讓觀眾除了能對茶文化有多一點認識、享受更全面的茶資訊外，也添了一層趣味！

值得一提的是，「與島品茗」形象館同時也結合茶葉、茶湯與籤詩，推出「茶籤專區」，在遊逛形象館後能到專區抽籤，並參與茶湯分辨投票活動、領取茶包贈品，正所謂「一紙籤解煩，一盞茶改憂」！

會場限定！「台灣名茶館」舞台：茶的多元應用，茶藝的傳統與創新

今年展覽會場特別邀請茶葉業界多位專家，眾星雲集，在「台灣名茶館」舞台分享深耕產業的多年經驗，讓各方愛茶人士藉此機會能對茶有更多的了解。

在18日開展首日下午，即由茶業改良場分享台灣茶風味，以及泡茶師聯會，展現傳統與創新的當代茶飲風貌，以此揭開各大活動序幕。在19日（六）至20日（日）兩天下午，表演區準備了許多茶品，並安排專業老師來引導大家如何對各項茶進行品嘗，解析在平常許多大家似懂非懂的茶知識，並透過問答活動贈送茶葉贈品，帶動氣氛。

特別的是，此次活動也邀請了多位茶道家、茶藝師進行茶道演出，在舉手投足間引出茶的風味，在分秒中勾出茶的韻味、賦予茶葉更多的涵義，引導體驗更深一層的意境。