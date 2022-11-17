線上咖啡展 買1送1破盤優惠

對於咖啡饕客而言，每年11月的咖啡展是相當重要的年度盛事，從烘焙機、咖啡磨豆機到莊園咖啡豆，業者不僅會發表新產品，更會趁機端出年度優惠。許多咖啡迷皆趁機添購器材新品。除了以往的南港世貿咖啡展夯，近年來電商業者也同步火熱推出雲端咖啡展。義大利BIALETTI摩卡壺總代理IKUK即表示：「疫情以來民眾已經養成線上購物的習慣，所以今年推出線上咖啡展旨在打破地域限制，讓消費者只要打開手機網頁就可以秒下單。」

今年由艾可所規劃的線上咖啡展，搶先發表了新一代的分離式電動奶泡機IK-MF0840，除了在奶泡綿密度更勝以往機種之外，更創新採用快拆式皮革隔熱套，讓小家電也可以有多種個性展現，包含莫蘭迪藍灰色、淺綠色、經典咖啡褐三色不同的色系風格，讓餐廚家電瞬間變成客廳餐桌的溫潤擺設。而考慮到不佔空間的需求，機身設計更精簡迷你，僅僅只有10公分寬度，但容量卻可以加熱高達450毫升的鮮奶，或打發400毫升的奶泡，可謂完全突破市面上奶泡機的設計。

推出史努比咖啡收納包，幫助露營玩咖們可以輕鬆整理咖啡器材。圖／業者提供

延續疫情以來的國旅露營風，居家或出門兩用皆宜的咖啡器材特別受到青睞，例如充電式咖啡磨豆機搭配摩卡壺做沖煮，就可以在露營區內免插電輕鬆享受現磨現煮的拿鐵咖啡，成為懶人露營必備的工具。今年延續行動咖啡館的概念，業者也推出SNOOPY咖啡旅行收納包，採用厚底內裡設計，可保護咖啡器具不被擠壓，可隨意分隔使用的四片魔鬼氈、附寬版肩背袋，讓收納變得輕鬆容易，饕客們瞬間晉身成為『露營玩咖』。

大放送！多款咖啡豆買一送一。圖／業者提供

IKUK線上咖啡展活動期間自11/17(四)到11/21(一)止，好康優惠除了預購電動奶泡機現折300元以外，還有義大利原裝進口咖啡豆、咖啡粉、等一個人咖啡精品莊園豆買1送1等破盤價。同時也沒有錯過今年最流行的自備環保杯風潮，推出最適合超商與各大連鎖咖啡館外帶咖啡的IKUK陶瓷保溫杯600ml，讓消費者不只可以保留茶與咖啡美味，而且大容量連大杯美式都裝得下，只要結帳時輸入折扣碼「CoffeeExpo」即可享滿仟再折百的好康優惠！推薦給喜愛咖啡與茗茶的朋友前往蒞臨選購。

艾可線上咖啡展：https://bit.ly/3tmwx7B