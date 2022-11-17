台南應用科大劉奕武 奪第17屆全國身心障礙技能競賽基礎女裝第一名

文/葉圳轍

「服裝是我的最愛，打從心裡喜歡，不順利的時候也不會想放棄。現在偏重在製作技術上，以後也想嘗試挑戰服裝設計，希望有一天作品也能出現在伸展台上」；這是勇奪今年第17屆全國身心障礙者技能競賽基礎女裝第一名的台南應用科大服設系劉奕武同學的得獎感言。

由勞動部主辦的「第17屆全國身心障礙者技能競賽」，得獎名單上周(11/5)揭曉，台南應用科大服設系劉奕武技冠群倫，在295名身心障礙者中脫穎而出，榮獲基礎女裝第一名，展現職業般技能，獲得好評。

台南應用科大劉奕武勇奪第17屆全國身心障礙技能競賽基礎女裝第一名；圖為頒獎圖片。圖/台南應用科大提供

勞動部常務次長陳明仁在頒獎時表示，期望透過比賽的過程及結果，讓身心障礙者的職業技能被企業及社會各界看見。

其實，劉奕武同學去年即獲得全國技能競賽分區賽國服職類第四名，因此今年參賽較能保持平常心；而能獲獎，他特別感謝高職母校三民家商王王士倫主任和該校服飾設計管理系鄢思宜老師的指導。

回憶當初為何選擇走服裝的路，劉奕武認為跟外祖母從事服裝製作有關，加上喜歡收看歐美的服裝秀節目、從小耳濡目染，不知不覺就愛上了服裝。後來選擇就讀高職服裝科時，也獲得父母的充分支持。

談到準備參賽的過程，劉奕武說，從年5月報名後，母校三民家商王士倫主任便積極指導他，進行各種技能訓練，為他奠定紮實的女裝製作基礎。為了不中斷練習，甚至6月畢業後的暑假，仍然留校苦練數月，也為能有好成績呈現，表示欣慰。

指導老師-台南應用科大服飾設計管理系鄢思宜表示，劉奕武是非常積極認真的選手，除了平時會主動練習，連假日也經常留校磨練技巧，遇到問題就會馬上提出來，並尋求解答。

鄢思宜老師指導劉奕武同學練習。圖/台南應用科大提供

據悉，鄢思宜老師具有女裝甲級技術士證照和35年服裝業界實務經驗，在教導劉奕武過程中，會用業界的製作方法傳授教導他，例如下擺要做三褶邊處理，除了要留意布紋方向，也要注意整燙，來增加作品平整度，務求作品精緻化，才能達到業界的標準。

劉奕武說，學服裝技能必需得耐煩，遭遇技術瓶頸和挫折時，唯有不斷苦練、熟悉技巧，直到突破，這是唯一的辦法。至於未來，男裝、女裝他都想學，也會努力考取乙級和甲級證照，來印證自己服裝製作的能力。