台北國泰萬怡酒店迎冬新菜色

11月30日前平日用餐加贈「半隻龍蝦」 會員再享原價85折優惠

台北國泰萬怡酒店MJ Kitchen 繼推出肉食火鍋季大受好評，廚藝團隊屢創新意，再推出升級版鍋物美味。自11月16日起「暖辛鍋物季」全新主題菜色香辣上桌，為嗑鍋族精選各式中西式經典鍋物，包含「四川蓉城重慶鴨冒鍋」、「清邁酸辣海鮮鍋」及「麻辣花椒雞」等美味，而「港式胡椒豬肚鍋」、「南洋咖哩牛肉魚蛋鍋」及「南洋叻沙咖哩鍋」則推薦給喜愛濃郁湯頭的饕客，「新加坡肉骨茶」、「北海道牛奶豬肉鍋」及「藥燉羊肉鍋」則推薦給不吃辣的饕客們享用，暖心又暖胃。即日起現場加入會員享原價85折優惠，每位成人最低原價1,180 元起，11月30日前平日用餐再加贈「半隻龍蝦」。THE Lounge也推出 「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐，以草莓米鬆餅搭配冬季特調一杯，每套450元起，同步溫暖開賣。訂位請洽02.7750.3399。

MJ Kitchen 冬季新菜色 融合「中西式經典 暖辛鍋物」

MJ Kitchen廚藝團隊為滿足喜愛香辣口感的嗑鍋族們，集結「中西式經典暖辛鍋物」而成的主題菜單。喜歡厚重麻辣口味的饕客們首推「蓉城重慶鴨冒鍋」，以多種天然藥材與蔬菜細火熬煮，取其精華後再加入肉質香嫩的鴨肉燉煮，微微辛辣的美味濃厚鴨湯，為必嘗的四川成都特色鍋物。「清邁酸辣海鮮鍋」先以檸檬葉、南薑及香茅為基底，再加入魚露、椰汁一同調味，搭配蝦子、淡菜及蛤蜊等海鮮熬煮，為不可錯過的經典泰國鍋物，酸辣口感令人過癮。 THE Lounge大廳酒吧也同步推出「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐，廚藝團隊嚴選由米穀粉烘烤而成的無麩質創意甜點「米鬆餅」，搭配哈根達斯精選冰淇淋及鮮嫩欲滴的草莓，咬下瞬間感受皮酥Q軟帶酸甜的口感，帶來滿滿的幸福感。即日起至2023年2月15日止，「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐每日供應，每套450元，服務費另計，同步溫暖開賣。

THE Lounge推出冬映。午後怡享時光下午茶套餐，草莓米鬆餅搭配冬季特調一杯，每套450元起溫暖開賣。圖／台北國泰萬怡酒店提供

THE Lounge大廳酒吧也同步推出「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐，廚藝團隊嚴選由米穀粉烘烤而成的無麩質創意甜點「米鬆餅」，搭配哈根達斯精選冰淇淋及鮮嫩欲滴的草莓，咬下瞬間感受皮酥Q軟帶酸甜的口感，帶來滿滿的幸福感。即日起至2023年2月15日止，「冬映。午後怡享時光」下午茶套餐每日供應，每套450元，服務費另計，同步溫暖開賣。