數位台北 E 起轉型升級共創商機

為共同建構「臺北數位生態圈」，協助店家調整既有經營模式，擴大應用新型態數位工具，提升自身經營能量，臺北市政府推出「臺北市店家輔導數位轉型應用」及「臺北市商業數位轉型輔導」兩大計畫，於今(16)日辦理「數位台北一起來+E」成果發表及服務方案發布會，邀請店家分享輔導成果，從電商經營、平台整合、數位行銷、AR技術應用等數位工具，協助店家拓展多元的經營行銷管道。為擴大輔導面向，經專家學者遴選出超過17家業者，並提供37項數位轉型方案可供店家多元選擇，現場亦邀請到各大業者共襄盛舉，宣傳多元服務方案，以鼓勵本市店家踴躍申請加入數位轉型的行列，與市府攜手合作，共同提升營運競爭力。

臺北市政府產業發展局林崇傑局長(中)、臺北市商業處高振源處長及臺北市商圈產業聯合會。圖/臺北市商業處提供

臺北市政府產業發展局局長林崇傑表示，面對消費型態改變及疫情後的嚴峻挑戰，為增加商圈店家多元行銷管道，北市府從「基礎培育」、「深度輔導」及「擴大規模」三大面向著手，透過一系列數位轉型方案推動，以數位培訓課程培養店家經營者數位應用技能及經營新思維；輔導臺北市40家店家運用導入數位工具，透過專家顧問診斷，針對店家痛點及需求精準導入數位工具，以科技創新結合實體門店經營，透過線上線下整合，協助店家提升經營能力，強化店家經營體質，提升競爭優勢。另為擴大輔導面向，業甄選出17家資訊服務業者推出之37項數位轉型方案，本市店家可依需求擇選適當方案並提出申請，經審核通過後將由市府全額補助，期透過方案導入及技術服務諮詢，提升店家經營能力，進一步帶動整體商業發展。

成果發表會現場以不同店家經營項目劃分「買在台北」、「遊在台北」及「吃在台北」，如協助李日勝導入第三方平臺系統串接，整合官網、電商及實體通路，以精準掌控銷量及庫存；小船故事館導入O2O實境解謎與AR遊戲化模組功能，將西門町的歷史與店家經營空間結合，建構虛擬實境遊戲空間；協助老金龍建立行銷儀表板，評估社群行銷的數據表現，進一步優化社群行銷操作，讓民眾感受到不論是買在台北、遊在台北還是吃在台北，都能體驗數位E化經濟的便利，創造雙贏。

受輔導店家現場操作系統。圖/臺北市商業處提供

另現場亦同步展出「臺北市商業數位轉型服務方案補助」各服務方案介紹，內容囊括智慧點餐系統、OMO開店、電子支付、流量引擎及社群行銷等各面向，店家可依自身面臨的經營問題及痛點，選擇技術導入及應用之服務方案，藉由輔導過程學習進階，提升經營量能，樹立競爭優勢。期待透過成果推廣與現場交流互動，號召更多店家加入並申請補助方案，引領臺北店家共同邁向數位創新及轉型升級。 歡迎在臺北市設籍店家至「臺北市商業數位轉型輔導計畫」(https://taipeibdx.tw/zh-tw)申請補助，另更多商圈及店家活動相關資訊歡迎至「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團(https://www.facebook.com/tcooc/)查詢。