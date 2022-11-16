日本弘前首批新鮮蘋果 直送遠東百貨

弘前市市長櫻田宏再度抵台 台南大遠百Ya-Ya Do跑第一

疫情趨緩可以出國囉！在旅程尚未安排前，可以先來遠東百貨「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」嘗新鮮！

2022年「日本青森縣弘前市文化物產嘉年華」由日本弘前市櫻田宏市長帶著第一批新鮮現採的弘前蘋果直送。11月16日至12月4日由台南大遠百、高雄大遠百搶先開催，接著11月17日週四由台中大遠百、遠百竹北，11月18日週五由遠百信義A13、板橋大遠百接棒，除了有7種美味蘋果外，更有日本蘋果餅乾、蘋果醋、蛋糕、蘋果果汁、日本玻璃工藝品、乾貨等日本美食，此外還有「初音未來」、「襖絵睡魔美人」回眸圖限定打卡點，讓民眾瞬間到了日本。

遠東百貨總經理徐雪芳（右二）贈送背包文具組、弘前市市長櫻田宏（左二）贈送弘前蘋果給歸南國小的小朋友們，由台南市政府農業局局長李建裕（右一）見證。圖／業者提供

台日友誼讚讚讚的起站由台南大遠百開跑，11月16日當天在1樓廣場舉行開幕活動，遠道而來的日本弘前市市長櫻田宏、臺南市市長黃偉哲、遠東百貨總經理徐雪芳一起參與開幕活動，將「弘前睡魔祭」微型版搬到現場表演，在弘前市市長櫻田宏以「Ya-Ya Do-」，睡魔祭典宏亮的吆喝口號，為活動拉開序幕，把在地原汁原味的祭典精彩呈現。

歸仁區歸南國小林靜儀校長率領小朋友們把台灣的傳統藝陣呈獻給大家，讓大家認識臺灣傳統藝陣之美，還有最卡哇伊的幼仁幼兒園小朋友的鼓隊表演，可愛度破表，吸引所有的掌聲及目光。

此外，6樓台日農產交流會「蘋安和樂」蘋果芭樂水果茶美味分享，弘前市市長櫻田宏拿著弘前市新鮮蘋果，台南市市長黃偉哲拿著台南玉井的芭樂、遠東百貨總經理徐雪芳拿著蘋果醋一起完成蘋果芭樂水果茶，代表著「蘋」安和「樂」讓兩個異國城市關係更加親密。

日本弘前首批新鮮蘋果直送台南大遠百開賣。圖／業者提供

最特別的是，台南大遠百今年還有和漫畫裡一模一樣的真人初音未來COSPLAY，有短髮可愛兔子造型的也有一頭招牌長髮雙馬尾的初音，加上絕美臉蛋彷彿從動漫裡走出來，不管服裝還是妝髮都精心打扮，完美呈現初音角色精髓，讓人相當驚豔。

開幕送100顆弘前蘋果，11月16日當日持不限金額消費發票前100名排隊民眾即可至1樓開幕式會場兌換1顆弘前蘋果。弘前蘋果滿額免費吃，11月16日當天凡於6樓日本青森縣弘前市文化物產嘉年華會場，當日單筆消費滿1,000元即贈弘前富士蘋果1顆

日本青森縣弘前市文化物產嘉年華，將原汁原味「弘前睡魔祭」微型版搬到現場。圖／業者提供

一秒從青森弘前公園寄明信片給最親愛的，11月16日當天凡於6樓日本青森縣弘前市文化物產嘉年華會場，消費不限金額發票即可免費索取弘前市限量明信片，並由台南臨時郵局蓋上弘前蘋果嘉年華專屬限量郵戳。 平扁扇彩繪體驗DIY，扇子在日本象徵著帶來福氣、招福消災，11月19日邀請台南紙繪繪者謝壁如老師現場教學平扁扇彩繪體驗DIY，歡迎大、小朋友一起報名參加體驗日本的扇子之美。