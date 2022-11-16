《創天使創生直擊》深坑石碇人氣秘境咖啡

「一杯入魂的咖啡是什麼滋味？｣這不只是一杯咖啡，還是在地創生青年的用心、信念與品味，創天使團隊深入在地服務，一探深坑與石碇人氣秘境咖啡，推薦品味「深坑Arc Cafe精品咖啡｣與「石碇三才靈芝健康咖啡｣。讓創天使團隊為旅人帶路，用一杯咖啡穿越時空，感受在地的文化脈絡。

Arc Café咖啡師王浩宇示範精品手沖咖啡，想像在清水模船屋咖啡館，搭上戎克船出航。圖／業者提供

「以一杯咖啡，想像穿越深坑渡船頭文化｣，遠觀Arc Cafe的外型就像是一艘準備啟程的弧形大船，近看是一棟清水模船屋咖啡館，也是藝術館。Arc Cafe創辦人黃勝杰從政大咖啡社開始，邀請王浩宇等咖啡師，提供義式濃縮、本格派手沖、愛樂壓等不同沖煮手法，創天使團隊推薦體驗精品手沖咖啡，莊園級咖啡豆還能四選一，包含來自衣索比亞－花蝶與阿貝果、宏都拉斯－佩德羅蘭、瓜地馬拉－四季之春等。進入2樓的咖啡館，戎克船的模型訴說深坑渡船頭的故事：1869年英商杜德(John Dodd)與台茶之父李春生推動台茶產業，兩艘戎克船從台灣載運1270公斤台茶至美國紐約，使台茶大興，深坑渡船頭文化與物產集散聚落也因此形成。來到深坑老街，多步行5分鐘過橋渡河，也能喝一杯精品手沖咖啡，把握時間到Arc Cafe體驗，每周僅開放五六日營業，更多訊息請上Arc Cafe FB粉專。

石碇返鄉青年葉家豪創辦螢火蟲公益書屋，創天使團隊舉辦創生青年未來藍圖工作坊支持響應。圖／業者提供

金鐘女星楊小黎在《船到橋頭不會直》劇中飾演返鄉創生青年，說道：「只要有幸福，人就會回來了；只要有歸屬感，人就會留下來。｣這段台詞正是「石碇螢火蟲書屋｣創辦人葉家豪的寫照，家豪返鄉，從孤身撿拾垃圾，逐步淨化家鄉環境，在文山煤礦聚落打造「螢火蟲書屋」，鼓勵學童向學，號召志工淨山，並將農場生產的靈芝及香菇部分收益投入社區公益活動，以全國首創的「菇蕈農創」榮獲SROI國際社會投資報酬率認證。

金鐘女星楊小黎推廣新北在地旅遊，到三才靈芝生態農場，品味靈芝咖啡下午茶。圖／業者提供

自古以來，靈芝被譽為中醫養生的「上上之品｣，100%靈芝子實體更是珍貴。葉家豪本身是靈芝菇蕈達人，更榮獲台灣百大青農肯定；將靈芝結合咖啡的品味，創天使團隊特別推薦靈芝咖啡下午茶。楊小黎為推廣新北在地旅遊，也曾經來到三才靈芝生態農場，在高濃度負離子圍繞的農場園區，品嚐靈芝咖啡下午茶－靈芝健康咖啡搭配淡蘭司康(Scone)與鮮果，也邀請各界朋友一起體驗健康。

來一杯品味健康的靈芝咖啡，還能單車漫遊、漫步山林步道、做戶外瑜珈、有氧呼吸、戶外露營相聚等，在防疫時期，為家人朋友與自己持續提升健康正能量。預約靈芝咖啡下午茶，更多訊息請上三才靈芝生態農場FB粉專；或請點線上健康購，線上購買靈芝健康咖啡，限量優惠中。更多「創天使創生直擊｣動態，請上創天使FB粉專。