完美的豐饒年份2022「薄酒萊新酒」搶鮮開瓶空降倒數 橡木桶洋酒熱烈搶購中

舉杯同歡、暢飲「薄酒萊新酒」的全球零時差開瓶日又來啦！今年11月17 日零時差開瓶日，2022年完美的豐饒年份，「橡木桶洋酒」多款嬌嫩甜美的薄酒萊新作熱烈搶購中，為你準備好迎接這場全球同步的嘗鮮狂熱慶典， 一起享受最活色生香的嶄新滋味。

「薄酒萊新酒」，指的是法國薄酒萊區以當年新採葡萄剛釀好的酒。水果芳香明顯，開瓶後立即可喝、無須醒酒，順口易飲就是薄酒萊的一大優點；而今年的話題焦點，當然離不開其難能可貴的風土條件。橡木桶洋酒總經理袁德珮表示，2022可說是相當得天獨厚的年份。由於這年法國的氣候是自1964以來最乾燥的一年，這使得今年的佳美葡萄相當的早熟，堪稱是近年以來最完美的年份，在每個環節都有著如此優秀的條件，今年薄酒萊新酒的品質可謂千載難逢，也特別令全世界專家們期待。

每年的氣候風土條件決定了「薄酒萊新酒」的品質，2022年法國的氣候是自1964以來最乾燥的一年，使得佳美葡萄相當的早熟，堪稱是近年以來最完美的年份，絕佳的品質令人期待。業

除了風土條件，口碑優良的品牌更是成就薄酒萊完美表現的關鍵，橡木桶洋酒特別推薦除了成功將薄酒萊新酒推上國際舞台，有「薄酒萊之王」美稱、為產區最大酒廠的「喬治杜柏夫」之外，於國際大賽中獲獎連連，在布根地長達兩百七十年歷史的「伯爵藍帶」，口感有別於喬治杜柏夫，以最高規格的技藝與五十年以上的老藤釀造，更能品嚐出獨具魅力的奢華感，這兩大品牌即將降落於橡木桶洋酒，知名酒廠搭上高等級保證，絕對讓酒迷們驚艷。

口碑優良的品牌成就了薄酒萊完美的表現，於國際大賽中獲獎連連，有「薄酒萊之王」美稱、為產區最大酒廠的「喬治杜柏夫」，更是成功將薄酒萊新酒推上國際舞台的關鍵之一。業者提供

袁德珮指出，2022年最引人注目的莫過於今年早已搶購一空的日本限定版「法國喬治杜柏夫薄酒萊橘漾新酒」，帶有橘子、黃桃、血橙的香氣，並交織著精緻的木梨味。圓潤中帶著恰到好處的張力，讓人欲罷不能；以及少量配貨、數量珍稀的「法國喬治杜柏夫馬貢村莊新酒」、「法國喬治杜柏夫薄酒萊粉紅新酒」也都風華絕代、精采可期。如此華麗的佳釀饗宴，不容錯過。

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