臺北市線上經貿拓銷團前進南亞 創造1,300萬美元商機

為協助臺北市產業發展與全球市場經貿交流，臺北市產業局已連續第三年透過「臺北市經貿拓銷計畫」，協助臺北市外貿企業持續拓展海外市場。今（111）年更因應我國邊境解封，首度前進南亞，洽邀臺北市電子資通訊產業、汽車零配件、食品、半導體、無人機等產業業者，搶抓南亞疫後復甦的首波商機春燕。本年度臺北市線上經貿拓銷計畫累計辦理5場活動，共計79家臺北市企業參加全球視訊採購洽談會，48家臺北市企業參加臺灣形象展（臺北主題館），估計促成7,427.3萬美元採購商機。

臺北市線上經貿拓銷團，南亞站於11月10日至11日壓軸登場，邀請展嘉科技、味全食品、炘珈企業、艾知科技等27家臺北市企業共同響應。洽談開始前由外貿協會駐清奈辦事處李奕霖經理與現場參團企業分享當地經貿及市場第一手消息，兩天活動亦邀請印度及孟加拉共計133家買主，與我商進行231場一對一洽談，估計促成1,300萬美元商機，洽談氣氛熱絡。

隨著全球疫情逐步趨緩與各國逐步解封，根據世界銀行統計，今年印度和孟加拉GDP成長率分別上看6.8%和7.2%，明年兩國的經濟成長也預估6%以上，市場前景看好，本次與臺北市企業洽談的重要買主，包含：Eicher Engineering、Aqtronics和Pravaig Dynamics等，此次，來自印度汽車零配件產業買主Eicher Engineering特別參加本團，希望能向臺北市企業採購避震器、補胎工具和扣件等產品；此外，印度電動車產業買主Pravaig Dynamics則希望能採購被動電子元件；明（112）年將是臺北市府睽違三年恢復籌組經貿拓銷團與參加「臺灣形象展」實體展，為臺北市企業建立多元行銷通路，攜手前往海外市場尋找解封後的新商機。

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