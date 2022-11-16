「桃園選品X質感獻禮」好禮 國道3號關西服務區販售

桃園市政府推動「金牌好禮」邁入第15個年頭，遴選出超過242件多種樣態的商品，呈現桃園多元文化城市意象不可或缺的代表元素，促進整體工商業發展。今（111）年度由財團法人中衛發展中心輔導執行桃園市金牌好禮行銷輔導計畫，包含協助好禮商品再造升級，以及辦理金牌好禮甄選活動，發掘具桃園飲食文化、風味的特色食品好禮，搭配實體通路拓展及波段式行銷，打造桃園伴手禮新風貌，迎接新商機。

桃園市政府經濟發展局郭裕信局長表示，今年依據桃園好禮品項，媒合知名通路上架，並規劃波段式行銷活動，開拓商機與視野，建立穩定品牌印象，藉此打開桃園伴手禮能見度與知名度，以提升實質銷售績效，強化桃園伴手禮之市場競爭力。延續去年度於國道1號湖口服務區-桃園市主題專區曝光的長尾效益，今年度桃園市政府特別與國道3號新東陽關西服務區合作，於國道3號關西服務區設置「桃園選品X質感獻禮」好禮專區，網羅2022金牌好禮獲獎商品，包含：向記食品有限公司-簡單生活禮盒組、儷恩國際有限公司-鐵定幸福禮盒、忠貞好物市集-米干脆、蘭園養蜂場-百花純蜂蜜、竹峰茗茶休閒農場-知子茶（袋茶），及111年度獲輔導改造商品，包含：予晴國際企業社-隱山茶禮、豆之家食品科技股份有限公司-走走寶島旅行米果禮盒、佳麗果物股份有限公司-綜合鮮果茶禮盒、益瑞昇國際有限公司-愛瑞雅鹼性氣泡水品牌禮盒組、醬媽媽食品商號-醬醬好綜合禮盒等，讓多元特色產品展現自我特色，增進消費者對桃園好禮之認同。

長途開車難免嘴饞想來點餅乾零嘴，翠菓子走走寶島旅行米果，隨身一小包美味帶著走，給你最貼心的能量補給；竹峰茗茶知子茶，獨家研發將梔子花與烏龍茶結合，入口時茶香四溢喉韻甘甜，隨身茶包沖泡方便飲用；若你想用簡單的搭配成就料理的美味，絕不能錯過承襲爺爺好手藝的向記簡單生活禮盒組，集結三款經典口味「吻魚XO醬、湖南炸醬、洋蔥肉醬」，每一口鮮味都是家的味道。桃園好禮專區提供用路人購買餅乾零嘴、風味飲品、獨門醬料的新選擇，一站買齊所有經典，一網打盡桃園好禮。

關西服務區為國道3號南北往來重要的休息站，去（110）年更為全台國道服務區營收第二名，營收突破3.6億，累積人流量超過300萬人次。即日起至111年11月底止，民眾可至國道3號關西服務區購買桃園在地優質好禮，期待成為你停留休息站充電的最佳選擇，期間也推出專區線上抽獎活動，週週抽出25名幸運兒，抽獎禮品總計超過5萬元，若想瞭解更多金牌好禮最新訊息，請上「桃好您的心」FB粉絲團查詢。