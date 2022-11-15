愛妮雅集團致力作公益 蕭碧月擔任2022華人公益大使

台灣逐漸走向疫情後時代，百業待興，但仍有許多社會公益機構與團體等待遲遲未來的資助。由於大環境不佳，也讓人們捐助資金、物資的意願降低許多，因此致使社會公益團體獲得的支援亦大幅減少。

長年關注且支持台灣社會公益機構的愛妮雅集團，即使企業受到疫情影響，但在集團總裁陳威中與副總裁蕭碧月的堅持下，持續不間斷的作公益。蕭碧月更是以身作則親自參加創世基金會舉辦的「日行一膳」、捐助「暖心月餅」等活動，帶領集團夥伴不只捐贈資金，更親自去實際體驗，感受許多需要幫助民眾的辛勞。

愛妮雅集團自創辦以來，所秉持的企業精神一直是「手心向下，回饋鄉里」，始終相信持續的付出，善的能量終究也會回到自身，讓自已更美好後，可持續幫助更多人來完成善的循環！

2022年愛妮雅集團副總裁蕭碧月受邀擔任華人公益大使。圖／愛妮雅集團提供

2022年愛妮雅集團勇奪第19屆國家品牌玉山獎的「傑出企業類」及「最佳產品類」雙料獎項殊榮，在愛妮雅集團持續幫助台灣社會公益團體時，善的循環也幫助愛妮雅集團，讓企業持續的成長與茁壯。 有鑑於蕭碧月的全心付出，2022華人公益節特別邀請她擔任華人公益金傳獎大使，希望傳遞助人互助精神，讓更多的民眾與企業一同關心我們生活的這塊土地，協助更多需要幫助的人們，讓台灣社會充滿更多的愛與關懷。