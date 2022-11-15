潛水錶之父SQUALE強勢攻頂 邁向高性價專業腕錶極限之巔

從九零年代開始，潛水錶在無數時尚與潮流人士的推波助瀾下，成為造型穿搭的首選腕錶，造就鐘錶品牌爭鋒市場的榮景；有著現代潛水錶之父美名的SQUALE，近幾年持續鑽研科技材質創新與秉持著專業製錶精神，致力打造超越同價位品牌的高性價潛水腕錶。

世代交替是每一個錶廠，注入新血與煥然一新的轉型關鍵。在疫情期間，SQUALE新一任CEO特別停止錶廠75％生產線，全力開發自有零件生產的供應鏈整合，歷經三年布局，品牌成功匯集中下游零件廠的大比例控股持有，藉此完成超性價與高創新的後勤應援體系。該品牌正式於今年第四季推出全新系列腕錶，宣示SQUALE打入超高性價製錶的科技新里程碑。

SQUALE X 寶珀聯名照。圖／業者提供

11月正式在台上市的T183系列，搭載時下最受消費者青睞的鍛造碳材質與經典斜置龍頭錶殼，體現SQUALE團隊利用異素材的質感與肌理，賦予錶款超越傳統的嶄新面貌；控制成本與堅持專業始終是品牌歷久不衰的核心理念，SQUALE在打造T183系列之初，為了將輕量化與堅固性，完美導入錶款生產線上，以不計成本的方式，使用整塊CNC車床加工方式，將鍛造碳車出錶殼外型，同時搭配不銹鋼內膽的兩層式工藝，大幅強化錶款的耐用強度與防水性能，同時鍛造碳在汽化製程中，會產生近似大馬士革鋼材特有的浪型花紋，呈現出每一只T183錶款獨一無二的細膩質感。

該品牌為了提升錶款視覺的層次之美，T183系列的旋轉錶圈特別使用PVD黑化蝕刻處理，令款錶在光影之間綻放出眾不凡的細節變化；同時SQUALE團隊為強化錶款的搶眼布局，特別以鮮豔色彩為分針與復古LOGO，進行細節點睛刻畫，表現深潛者在暗潮之中，向光游動的海底風光。

T183系列。圖／業者提供

T183系列堪稱品牌創新里程下的旗艦之作，SQUALE為求增益錶款整體感，真皮錶帶側邊縫裹的防水橡膠邊條，同步沿襲了搶眼的面盤LOGO配色，強勢展現SQUALE專注細節與創新設計的品牌風采。

BLANCPAIN 於1960年代推出傳頌至今的五十噚，完成潛入馬里亞納海溝的歷史壯舉，表面意義上BLANCPAIN為潛水錶寫下深潛的新局，而深究鐘錶發展歷史，SQUALE在當時以專業潛水錶殼結構獨步瑞士製錶業；BLANCPAIN在設計五十噚之初，特別攜手SQUALE技術團隊，為錶款防水性能保駕護航，因此當初伴隨瑞士探險家雅克•皮卡德與唐•沃爾什的腕錶面盤上，12點鐘位置印有BLANCPAIN LOGO與6點鐘則印上SQUALE LOGO，成為腕錶領域罕見的聯名美談。

為慶賀品牌全新生產線整合成功，SQUALE特別復刻與五十噚技術聯名的Sub-39 系列；品牌透過材料與設計的資源整合，面盤以復古啞光處理，展現濃厚的六零年代風格，面盤考究採用數字撥號盤時標與環形分鐘刻度設計，精彩還原初代本色，面盤 12 點鐘與 6 點鐘位置，分別搭載品牌現行使用LOGO與復古LOGO，完美還原寶珀與SQUALE合作款式的上下 LOGO 設置；品牌為更近一步，提升錶款的復古韻味，旋轉錶圈特別使用水晶玻璃材質，展現懷舊與耐刮的雙向考量，品牌務求進一步強化質感細膩度，錶款所搭載的不銹鋼運動錶帶，特別運用亮面拋光與霧面打磨處理，力求錶款在體現經典情懷的同時，依舊散發時尚有型的迷人風采。

Sub39系列。圖／業者提供

長期耕耘台灣市場的SQUALE，在傳統錶店的銷售網路布局完善，為了服務不同消費模式的消費者，該品牌特別與百貨鐘錶通路龍頭-精光堂時計，開啟北中南百貨櫃點的獨家合作計畫，並於11月強勢進駐新北板橋大遠百、台中中友百貨、高雄漢神巨蛋，提供給喜愛SQUALE專業潛水風格的民眾，能有更專業與在地性的消費賞鑑渠道。SQUALE Watch FB：https://www.facebook.com/SqualeTaiwan/