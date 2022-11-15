以家為名，舒適再進化 全新CITROEN C5 AIRCROSS豪華公開

以家為名，舒適再進化！全新CITROËN C5 AIRCROSS憑藉高效率、低排放的潔淨動能，結合靈活操控、優異底盤調教，體現CITROËN先進動力科技及法式獨到駕馭體驗。全新C5 AIRCROSS即日起進駐CITROËN全台展示中心，並提供預約試乘服務，業者歡迎消費者蒞臨親自體驗這輛以舒適為造車思維之嶄新運動休旅。

全新CITROËN C5 AIRCROSS為全球首款、同級唯一搭載PROGRESSIVE HYDRAULIC CUSHIONS魔毯液壓懸吊系統且後採3張獨立座椅之運動休旅。全車採用第二代CITROËN ADVANCED COMFORT頂級舒適座椅，打造穩定平順且極致舒適行車感受，完美詮釋原廠對行路質感的絕對堅持及苛求；同時，CITROËN C5 AIRCROSS全車系皆完整配備ADAS先進駕駛輔助系統，結合完善主、被動安全系統，科技領航安全守護，實現家所營造的安心及溫馨。

全新CITROËN C5 AIRCROSS特採同級唯一後座3張獨立座椅，擁有5段式傾斜角度調整及前後滑移15公分功能，模組化座椅更可因應不同用車需求靈活變化，輕鬆滿足多元乘載機能。圖／業者提供

動力部分，CITROËN C5 AIRCROSS全車系搭載符合最新Euro6歐洲六期環保法規，更通過歐洲最新WLTP全球輕型車測試規範之先進動力科技，包含：蟬聯8屆國際引擎大賞International Engine of the Year最佳引擎之1.6升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，精緻運轉品質、高效率動能表現，強悍輸出180匹最大馬力及250牛頓米最大扭力；1.2升缸內直噴渦輪增壓汽油引擎，130匹最大馬力及230牛頓米最大扭力，每公升15.7公里精湛油耗，以及每年牌照稅與燃料稅僅NT$8,640元，優異高經濟性表現傲視同級。另外，CITROËN C5 AIRCROSS全車系皆採EAT8智慧型8速手自排變速系統，綿密齒比設定、靈活換檔反應，結合最新Ë-Toggle 電傳線控撥動式檔位控制，無論是運動模式滿足熱血駕馭時刻，抑或是切換手動換檔，操之在握的駕駛感受，盡情釋放駕馭本能！