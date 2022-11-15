同級唯一德制正七人座豪華休旅　 福斯商旅Caddy Maxi Style預售登場

台灣福斯商旅為給予國人隨心所欲的樂旅人生，持續提供機能齊全且多樣化的產品陣線！繼導入Caddy Maxi TDI Comfort、Caddy MaxiTDI Life之後，今年三月亦搶先曝光「小加州號」Caddy California。今天(11/15)則是公開「唯一德制正七人座休旅」-The New Caddy Maxi Style，並立刻啟動預售。全新Caddy Maxi TDI Style預售參考價145.8萬元。 「小加州號」Caddy California 台灣福斯商旅為給予國人隨心所欲的樂旅人生，持續提供機能齊全且多樣化的產品陣線！繼導入Caddy Maxi TDI Comfort、Caddy MaxiTDI Life之後，今年三月亦搶先曝光「小加州號」Caddy California。今天(11/15)則是公開「唯一德制正七人座休旅」-The New Caddy Maxi Style，並立刻啟動預售。全新Caddy Maxi TDI Style預售參考價145.8萬元。

作為旗艦MPV，The New Caddy Maxi Style以全面再進化的主被動安全科技、精進車載智能配備、舒適愜意的駕乘享受及多變彈性大空間的優勢，再度引領國內MPV市場新風潮。今天展示現場亦同步展出了Caddy Maxi專屬「VanLife Box好野露營組」，建議售價163,961元(未稅價)，期望帶給車主及家人愜意車宿的VanLife生活。

兼具實用便利內裝設計，結合多變彈性大空間，搭載輕便省力的電吸式側滑門及尾門，讓車主及乘員的每趟旅程都能有賓至如歸的尊榮感受。圖／業者提供

安全科技再進化之Caddy Maxi Style配置多達7具環艙氣囊；Style車型更具備Level 2半自動駕駛輔助定義的智能駕駛輔助能力，搭載全速域ACC主動車距調節巡航系統與Lane Assist車道維持與偏移警示、主動式車道修正輔助系統的Travel Assist智慧車陣穿梭系統，即時提供駕駛者周圍車況，確保行車安全。

同步配置Front Assist車前碰撞預警系統(含AEB自動輔助緊急煞車功能及前方行人監控偵測)、RTA後方橫向車流警示系統(含煞車輔助功能)、Side Assist車側盲點警示系統，以及Light Assist遠光燈輔助系統Park Assist 自動停車輔助系統等多項主動安全科技，以最全面的智能駕駛輔助，提升駕乘整體安全防護。

Caddy Maxi專屬 「VanLife Box好野露營組」，滿足熱愛戶外露營的VanLifer。圖／業者提供

動力搭載2.0 TDI直列四缸渦輪增壓柴油引擎，具122匹最大馬力及32.6公斤米最高扭力，平均油耗更可達20.2km/L！Caddy Maxi Style不僅省油大動力，七人滿載更是輕鬆不費力，並且同步搭配福斯集團新世代MQB平台，配置複合式圈狀彈簧後懸吊系統，以及電子線傳式雙離合器變速系統與按鍵式電子手煞車，滿足駕駛在所有旅途中皆能保持優異的操控性和穩定性。

台灣福斯商旅為給予國人與眾不同的移動選擇，除了Caddy Maxi 三個車型（Comfort、Life以及Style)滿足不論是一家人、或是一群朋友出遊的七人滿載機能性，還有針對戶外生活玩家的「小加州號」Caddy California露營車以及Caddy Maxi 「VanLife Box 好野露營組」等，以超乎想像的產品多元性、全面進化的科技配備、別具巧思的內裝機能等，徹底滿足不同消費買家。