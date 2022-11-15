日本展創意 防疫且多功能屏風白板 夯熱銷

疫情期間多數企業啟動居家上班來保護員工健康，不過仍有不少企業因為工作性質，不適合遠距上班，辦公室內、學校上課、公共場合用餐…等，防疫策略儼然成為抗疫重點，除了使用精、戴口罩、勤洗手之外，遇到不得不脫下口罩的場合時，使用防疫隔板也是抵抗病毒的不二法門。

防疫隔板的使用與購買上也有一些眉角，像是材質是否安全，可否耐溶劑性，是否可以使用酒精消毒，是否耐摔防刮，最好除了區隔空間外還能搭配文具等功用。日本人的創意時常讓人驚豔，來自日本的文具大廠普樂士PLUS，統整了以上需求，將白板、屏風和防疫結合起來，創造出桌上型屏風白板，這款商品覆蓋高度夠，直式橫式皆可擺放，具備白板功能，不但可以區隔出私人空間，還可以記事溝通，日系簡約外型輕鬆融入辦公室裝潢，是現代上班族必備的辦公室小物。

PLUS還推出可下載免費的MTG Sync應用程式，可以快速完成會議記錄，輕鬆提升工作效率。圖／業者提供

除此之外，PLUS還推出附帶滑輪的屏風白板，雖然穩重但是移動與收納卻非常方便，即使是瘦小的女生也能隻手推移，免施工且低成本就能小坪數換大空間，隨心所欲區隔出辦公室的空間，因應不同的室內環境，PLUS推出多種款式可以搭配選擇，雙面、透明壓克力、布面、木紋、多片連接式……等等；屏風白板不只美觀，高實用性也大受使用者歡迎，使用過的使用者皆表示書寫手感很滑順，板擦非常輕盈，擦拭起來既輕鬆又乾淨，磁吸式板擦溝槽設計，隨心所欲擺放不影響板書排版，非常適合會議、佈展等多種場合使用，PLUS還推出可下載免費的MTG Sync應用程式，可以快速完成會議記錄，輕鬆提升工作效率。

進入後疫情時代，人人都要準備好未來與病毒共存，戴口罩、勤洗手、自主管理健康，雖然大多數人皆已完成三劑接種，但是仍有少數群體無法接種疫苗，建議可以趁現在購入PLUS 屏風白板或極淨無塵白板，適時防疫減少將病毒帶回家的機會，保護自己也保護家人，還能贈送Kaite磁性手寫板一個。