金虎爺立體造型悠遊卡 限量6000尊 開放搶購

嘉義新港奉天宮金虎爺是台灣最具代表的虎爺神之一，在2022虎年末首次與IP授權平台Be Come True合作推出「金虎爺立體造型悠遊卡」 ，全台僅限量6000尊 ，預購消息一推出，立即吸引近5,000人次按讚留言分享， 今(15)日中午12點於Be come true官網正式開放預購。

新港奉天宮金虎爺在全台灣擁有數十萬金虎爺信眾，金身黑虎紋、碧綠色眼睛的氣勢，不僅有驅災鎮邪的神力，也為眾生帶來平安與財運祝福，威勢顯赫名聲遠播，深受廣大信眾的高度愛戴。早在今年5月籌備階段，新港奉天宮金虎爺總會統計全台金虎爺粉絲問卷調查，最終蒐集多達5,000多份問卷，其中以立體造型悠遊卡呼聲最高，粉絲們也不斷留言表示，迫不及待想即刻擁有金虎爺悠遊卡。

「金虎爺立體造型悠遊卡」，今(15)日中午12點於Be come true官網正式開放預購。圖/嘉義新港奉天宮提供

為力求完美還原新港奉天宮金虎爺，團隊耗時半年開發與統籌，終於在虎年的尾聲實現了金虎爺迷的願望，推出全台首款「金虎爺立體造型悠遊卡」。預告影片推出短短不到兩天，就超過3萬多人瀏覽，更有廟會系Youtuber蔡淘貴、護理師阿賢等知名網紅分享，在相關網路社群造成未賣先轟動的熱烈討論，許多網友留言表示：「搶不到演唱會門票，金虎爺一定要搶到」、「買不到會哭吧」展現出非搶不可的決心。

「金虎爺立體造型悠遊卡」尊售價650元。圖/嘉義新港奉天宮提供

而金虎爺立體造型悠遊卡每一處細節都完美還原金虎爺本尊威風凜凜的氣場，粉絲直呼：「就像金虎爺本尊的縮小版，好逼真！」、「金虎爺造型超吸睛的，想要！」、「金虎爺立體悠遊卡好帥，好想趕快買到」，限量6000尊的金虎爺立體悠遊卡，勢必造成一波預購熱潮。「金虎爺立體造型悠遊卡」，每尊售價650元，即日起到11/30 23:59於Be Come True平台開放預購。

預購連結： https://lihivip.com/8Gbu4