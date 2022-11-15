手工工藝成就極致雪莉！艾德多爾 21 年原桶強度單一麥芽威士忌強勢回歸

被形容是蘇格蘭「19世紀酒廠奇蹟」的艾德多爾(EDRADOUR)，延續自維多利亞時期的傳統釀酒工藝，一直以來都堅持著三人行的匠人精神，以手工打造出的珍稀佳釀又以醇厚豐富的雪莉桶風格讓許多威士忌老饕為之鍾情不已。2022 年秋冬正式問世的「艾德多爾21年原桶強度單一麥芽威士忌」，讓人彷彿進入雪莉桶森林般的雋永體驗，仍然依循古老製程創造，獨有的雪莉風味醇厚且層次豐富，完美地展現酒廠極致的釀造工藝。艾德多爾每年的產量都相當稀少，每一瓶皆為珍稀佳釀，值得老饕細細品味。

台灣總代理廷漢企業表示，向來以雪莉風格見長的艾德多爾酒廠，除了製程獨樹一幟，在選桶上也是領先市場優勢。在艾德多爾酒廠裡，擁有選桶決策的並非首席釀酒師，而是取決於經營者本身，他的精準眼光也奠定了艾德多爾的釀酒之路。回歸三人酒廠的經營，老闆Andrew Symington 是一位眼光獨具的雪莉桶愛好者，堅持酒廠只能使用不超過二次填充的優質雪莉桶。在早期嗅到雪莉桶即將紅遍全球之前，Andrew早已和西班牙酒窖建立良好關係，購入許多優質的Oloroso雪莉桶。即便在雪莉桶需求急劇升高的今日，艾德多爾酒廠依舊可以獲取品質卓越的純正雪莉桶。艾德多爾21 年因全球市場需求提升造成搶購熱潮，導致台灣市場去年一整年缺貨。今年，廷漢企業特別向酒廠大力爭取，才獲得少量的配貨。小批次手工生產的艾德多爾21年為高年份原酒，依循最傳統的製程採用非冷凝過濾工序，裝瓶時不添加一滴水，完美地保留艾德多爾的原酒風貌，更被讚譽為雪莉桶代表之作。

「艾德多爾 21 年單一麥芽威士忌」桃花心木般的深邃色澤，波本桶的香氣元素，輕飲入喉迸發太妃糖渾厚、草莓以及葡萄乾的濃郁甜香，以及來自純正Oloroso雪莉橡木桶的柔和檀木氣息，夾帶些許辛香料香氣 ; 輕輕入口，波本桶威士忌所獨有的椰子香氣、清脆甜潤的蘋果，與香草融合後的微妙平衡，口感層次豐富厚實，悠長的尾韻在喉間餘韻繚繞。業者提供

「艾德多爾 21 年單一麥芽威士忌」為小批次手工生產的限量逸品。蒸餾於2000年的21年，酒液先於波本桶中陳年約6年的時間，再至非潤桶、100%正統的Oloroso 雪莉桶進行為期15年的再次陳年，最後以55.8%原桶強度裝瓶，總裝瓶數為1059，台灣限量400瓶。

這款「艾德多爾21年原桶強度單一麥芽威士忌」的酒液呈現桃花心木般的深邃色澤，可見艾德多爾對於100%Olosoro雪莉桶陳釀的堅持。一開瓶便能感受到波本桶的香氣元素，猶如走進有光透進的雪莉酒桶森林。輕飲入喉透過酒液的流動，迸發的是太妃糖的渾厚、草莓以及葡萄乾的濃郁甜香，以及來自純正Oloroso雪莉橡木桶的柔和檀木氣息，夾帶些許辛香料香氣 ; 輕輕入口，接續感受到波本桶威士忌所獨有的椰子香氣、清脆甜潤的蘋果，與香草融合後的微妙平衡，口感層次豐富厚實，悠長的尾韻在喉間餘韻繚繞，像是經歷一場瀰漫著雪莉香氣的森林洗禮，雋永美好，令人難忘。

廷漢企業指出，近年來，艾德多爾的市場需求不斷地提升，相當有遠見的經營團隊也於 2018 年建造第二座酒廠，從設備、製程乃至「三人行」的團隊經營模式，皆延續元老酒廠的規格。從麥汁生產開始，艾德多爾所用的鑄鐵製糖化槽（The Mash Tun），就是逾百歲的老古董。後續製程則使用蘇格蘭碩果僅存的莫頓式（Morton’s Refrigerator）冷卻器，使麥汁能更加溫和地冷卻。再到松木製的發酵槽（Washback）、與蒸餾器上的純淨器（Purifiers）、以及蟲桶冷凝器(Worm tub)，都為酒體創造出充滿油脂、麥香、梨香和堅果味等多層次風味的新酒。而酒廠內僅有兩對蒸餾器，年產量更僅有一般酒廠的十分之一，稀少的產量加上耗時費力的手工釀酒工藝，也讓淬煉出的酒液更顯珍貴。不同於其他酒廠往現代化製程邁進，艾德多爾在時代的洪流中卻仍堅守著傳統，也因此造就艾德多爾得以傳承百年的經典。

詳情請洽廷漢公司或搜尋臉書粉絲專頁「Edradour 艾德多爾 單一麥芽蘇格蘭威士忌」

購買據點：http://reurl.cc/yrYXK8

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