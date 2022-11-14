美麗～重頭開始、從投做起！ 國寶集團力推高爾夫新生活運動，倡導煙蒂不落地

1934年，政府曾發起「新生活運動」，提倡紀律、品德、秩序與整潔，教導人民養成整潔習慣。今年起，國寶集團則是發起「高爾夫新生活運動」，倡導球友煙蒂不落地，讓地球更美麗！

旗下擁有東華、黃金海岸與東方之星三座高爾夫球場之國寶集團，今天（11/14）正式宣示，除了針對黃金海岸球場推出各項冬季優惠方案與活動之外，更疾聲呼籲抽煙的球友們，別隨手將煙蒂丟棄在球場裡，以維護球場的整潔與美觀。

國寶集團育樂事業群營運長湯順甄表示，自己也是重度高爾夫愛好者，經常和朋友們到球場打球休閒，「站上高爾夫球場就是心曠神怡，藍天綠地之下，唯一美中不足的就是有時會看到有些球友隨手丟棄的煙蒂。」她說，現在很多地方都禁煙，癮君子可以吞雲吐霧的場所越來越少，在高爾夫球場那麼遼闊的地方，尤其一場球又得花上四個多小時，要球友們忍住不抽煙實屬困難，但是煙蒂隨手往地上或樹叢扔，既製造了髒亂，更有易燃引發火災的可能。

湯順甄營運長（中）與前來相挺的藝人姚元浩（左）活動推廣大使郭亞棠合影。圖／業者提供

為此國寶集團為解決煙蒂問題，特別斥資數十萬元製作了六萬個『煙蒂不落地』隨身熄煙包，在旗下三座球場免費提供給前來打球的抽煙球友們。每當抽完煙，隨手把煙蒂放入煙袋裡，滿了倒入垃圾桶，環保材質可重複使用。不只打球可以使用，日常生活也方便攜帶。

此外，鑑於冬天已在眼前，國寶集團也就黃金海岸球場推出多項冬季優惠方案與活動。首先是「一桿進洞！黃金海岸高爾夫球場禮券20萬元」：球友們11月如在第11洞；12月在第3洞；明年1月在第6洞打出一桿進洞，就能獲得20萬元黃金海岸球場現金禮券。接著是「每週五Birdie日～球資免費」，同組抽一洞，只要在那一洞打出『博蒂』的那位球友球資就免費，活動期間為今年11月到明年2月底。另外還有全年度實行的「每週一Birdie日（第17洞）～球資免費」以及去年首度推出就造成熱烈迴響的「你打幾洞～錢就算幾洞」等方案。

上述優惠方案，都是站在球友的立場來思考，絕對能讓球友們感受到國寶的誠意與用心。國寶集團歡迎球友蒞臨黃金海岸球場，挑戰東北季風！體驗逆風高飛的不同擊球體驗！