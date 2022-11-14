Kia大步引領新能源車潮流 宣告 2023 導入純電旗艦休旅 Kia EV9

今天（11/14）堪稱Kia總代理台灣森那美起亞的重要里程碑日！該公司特別以舉辦「Kia Inspiration Day」來展示Kia品牌未來的閃亮發展藍圖。

台灣森那美起亞將貫徹Kia全球品牌策略，落實在產品Product、體驗Experience，以及人People三面向。 產品將承接全球發展策略，台灣森那美起亞更正式預告，2023年將導入純電豪華旗艦休旅Kia EV9！品牌體驗上，則將持續通路擴展升級計畫，除了即將全新開幕的高雄鳳山、彰化展間之外，2023年還將規劃8座展間擴展與升級。同時，Kia作為FIFA世界盃足球賽官方合作夥伴，同樣以「啟發」為品牌核心價值，在2023年也將規劃「啟發種子」計畫，包含運動與藝術等各面向，從永續觀點思考、為新世代基層教育啟發紮根。

Kia歐風美型跑旅Ceed Sportswagon MHEV輕油電車型於Kia Inspiration Day驚喜現身，台灣森那美起亞預計明年第一季導入！圖／業者提供

今年台灣森那美起亞在邁入品牌新紀元後，接續導入多款新世代車型，帶領銷售不斷增長。截至10月底，全車系乘用車與商用車累積銷售訂單突破9,300張，領牌數達4,010台，與去年同期相比，創下年成長近20%的優異成績。其中純電智慧跨界休旅The Kia EV6不僅截至10月訂單累計達1,500台，更成為10月電動車市場單月的銷售冠軍；同時今年前10月累計領牌512台，亦躍升國內電動車市場前三名。而進口極致休旅The Sportage上市首日訂單即突破500台、截止10月底，訂單累計突破3,500台！優異的市場佳績，再再都展現Kia在國內車壇，已深獲許多前瞻車主的認同。

有關台灣森那美起亞將於2023年導入的純電豪華旗艦休旅Kia EV9，擁有前衛SUV 外觀與先進科技，搭載與The Kia EV6同樣的E-GMP全球電動車模組化平台，並採用新一代快速充電技術，充電6分鐘即可行駛100公里！單次續航里程更可高達540 公里！0-60km/h 加速更只要5秒！此外，Kia全新的歐風美型跑旅Ceed Sportswagon MHEV輕油電車型，亦於今天Kia Inspiration Day驚喜現身，此車搭載1.6T智慧油電動力，在性能以及油耗表現更為精進，台灣森那美起亞計畫2023年第一季導入，以布建更完整的新能源車產品線。