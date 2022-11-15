「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍騰虎躍」尊榮升級限時限量開搶錯過又要扼腕

每到年末，廣大消費者都要引頸期盼搶購，年年增值的「戰酒黑金龍金箔酒」，今年，味丹企業攜手金門酒廠發表的全新的「戰酒黑金龍3.6L龍騰虎躍金箔酒」，帶來手工瓶最大容量極限的巨無霸蟠龍酒瓶，再加上霸氣的琉璃虎頭，氣勢驚人，勢必再度引發搶購熱潮，春節送禮、聚餐，都將是全場的焦點。

金酒公司表示，「戰酒黑金龍」上市以來，好評不斷，醇順口感更連續三年榮獲舊金山世界烈酒競賽(SWSC)金牌肯定，採用古法二蒸二釀釀酒技術，調和三年窖藏老酒，完美掌握白酒「甘、冽、醇、順」的黃金平衡比例。酒液色澤晶亮透徹、潔淨無瑕、聞香散發出漸層式的水梨與春天花香氣息，聞來舒暢不厭；入口後紮實且層次豐富的酒體，蘊涵梅子、奶油與辛香料的混合口感，感覺不到辛辣，取而代之的是柔順與綿甜爽口，尾韻回味悠長，讓人忍不住一飲再飲。

2022年升級版的「戰酒黑金龍龍騰虎躍金箔酒」，立體巨無霸蟠龍酒瓶加上琉璃虎頭，更顯霸氣十足。業者

總經銷味丹企業副總經理林忠勝則指出，戰酒黑金龍2020年發行的3.6公升金箔酒每盒原價8,888元，目前市價翻倍、已達20,000元以上。今年2022年升級版的「戰酒黑金龍龍騰虎躍金箔酒」，立體巨無霸蟠龍酒瓶加上琉璃虎頭，更顯霸氣十足，3.6公升巨無霸酒瓶瓶身的陰陽雕立體巨龍出自工藝張炳鈞大師之手，龍頭氣宇軒昂，龍身栩栩如生，細膩又活靈活現，另外同樣由張炳鈞雕塑，經過12道繁瑣的脫模鑄造、燒製工序，以琉璃製成的霸氣虎頭，最後再搭配溫潤的琥珀色，細膩表現出老虎活靈活現英姿煥發的模樣。琉璃虎頭嵌入酒瓶，彷彿從盤旋的巨龍中跳出，展現龍騰虎躍、活靈活現的姿態。另外還附有相同風格的304不鏽鋼虎頭倒酒器，斟酒時，金箔酒液從老虎口中緩緩流出，讓共同品飲者均備感尊榮。

「戰酒黑金龍金箔酒」酒體融合全國唯一可溯源的9999等級汽化式食用級純金箔，附帶的不鏽鋼虎頭倒酒器，斟酒時，金箔酒液從老虎口中緩緩流出，讓人備感尊榮。業者提供

林忠勝強調，「戰酒黑金龍金箔酒」酒體融合全國唯一可溯源的9999等級汽化式食用級純金箔，來源有台灣銀行掛保證，製作也不同於傳統捶打式或坊間進口金箔呈現碎片狀，係採汽化式製作成奈米粒子，成分不含重金屬也不會變黑，食用最安心。汽化式純金箔可以加速酒體熟成醇化，喝來更加順口，保證好喝又安心。每一瓶都有獨一無二專屬編號，買一瓶少一瓶，增值潛力無窮，錯過只能再次遺憾。

「戰酒黑金龍金箔酒3.6L龍騰虎躍」所搭配專屬的精美LED燈座，細緻的金箔在透徹、晶亮的酒液中旋轉跳動，金黃色耀眼光芒透過立體酒瓶的光線折射，雙雙襯托龍騰虎躍的耀眼光芒，更顯光彩奪目、價值非凡。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)