全營AW7豪車俱樂部 租賃禮券限時販售

文/葉圳轍

會員制、專營豪車租賃的全營AW7俱樂部，配合年節推出「租賃禮券」販售，限時優惠至2023/01/31止。

該禮券可抵用消費項目包含：該俱樂部旗下各式豪車/電動車租賃、俱樂部旗下「一水綠舟」9,000坪莊園租用及俱樂部私廚、餐飲等費用，自用、送禮皆適宜。

全營AW7俱樂部提供企業主不必自購，即可滿足駕馭各式豪車的願望，並可免除豪車高額的保險、保養、稅金等費用，是循環經濟概念下的全新商業模式，省錢又環保。

全營俱樂部旗下目前有價值超過2億元的各式頂級豪車，如勞斯萊斯、法拉利、保時捷、賓利、LAND ROVER、Benz、BMW、Audi等，光是勞斯萊斯就有5款；另外，時下最夯的電動車，到該俱樂部都可盡情體驗，品牌包括特斯拉、奧迪、保時捷、Lexus、BMW、賓士等，可滿足愛車企業主的全面需求。

全營AW7俱樂部旗下豪車總價值超過2億元。圖/葉圳轍

值得一提的是，全營俱樂部擁有專屬莊園「一水綠舟」；該莊園占地9,000坪，內有廣闊草原、美景、餐廳、交誼廳、游泳池…，會員有優先預約使用權利，可以來這裡放鬆、聯誼，享用美食、咖啡，甚至舉辦會議、公益活動、尾牙及婚禮等，是一處不受外界干擾的優質聯誼場所，更適合企業主包場舉辦私人聚會，有私廚料理提供預約服務。

全營AW7豪車俱樂部旗下「一水綠舟」9,000坪莊園，適合企業主舉辦私人聚會，有私廚料理提供預約服務。圖為俱樂部宴會廳。圖/葉圳轍

年節將至，該「一水綠舟」莊園也開放尾牙、春酒辦桌預約，疫情期間，9,000坪莊園，可謂企業主打造不受干擾、獨一無二專屬活動空間。

全營AW7俱樂部「一水綠舟」莊園，地點鄰近台南高鐵站、備有250個停車位、450吋LED螢幕、專屬大舞台、星光燈、專業音響、透明大天幕、直升機大風扇及外燴大廚房，設施一應具全。

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