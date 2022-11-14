檀島香港茶餐廳 中壢大江購物中心「發車」

大成集團旗下「檀島香港茶餐廳」第七間門市日前於中壢大江購物中心展開試營運，檀島以香港正宗茶餐廳口味聞名全台，中壢大江門市不僅保留檀島深受老饕歡迎各種菜色，目前更推出大江限定菜色，包括：咖哩車仔河粉，天王鮑魚燴飯，海龍皇爆炒石斑，芒果南瓜以及洛神西洋梨等五道結合傳統港味的創意料理，而除了料理之外，大江門市的佈置也以全新的叮叮車主題風格結合桃園在地機場的特色呈現，讓消費者不用出國，就能感受到香港的街景與源於香港80年的正宗美味。

檀島大江店創意開幕 ，融合視覺與味覺的香港饗宴。圖／大成提供

檀島大江店創意開幕 融合視覺與味覺的香港饗宴

檀島目前在全台灣共有七家門店，除了大直劍南店為街邊直營門店之外，其它門市均為百貨商場類型，檀島香港茶餐廳協理游宗堉表示，近幾年餐飲市場面對更多元的挑戰，消費者口味也愈來愈多變，檀島從第一家到如今的第七家，每一家店都有專屬在地的獨特風格，這一次檀島中壢大江店，我們首次大膽地採用經典紅與電車綠，做為裝潢的主色，營造香港的懷舊氛圍，並以世界上最古老的有軌電車-叮叮車，做為裝潢設計主軸，在設計上從桃園機場的飛機印象，叮叮車站站牌，香港獨特街景都是重要的設計元素，每一位踏進檀島的消費者都彷彿都能搭上飛機抵達香港，同時乘坐復古叮叮車，穿梭香港街頭，並品嚐道地的香港美味。

游宗堉也進一步指出，餐飲市場除了口味重要之外，設計能提供消費者更多體驗與想像空間，這也是非常重要的經營元素。在菜色部分，擔任菜單設計核心的行政主廚黃祥恩也提出他的看法，在香港傳統的基礎上，揉入屬於在地元素的融合創意。像本次大江限定的「咖哩車仔河粉」，即是在某次機緣巧合下品嚐了忠貞市場的米干後，換掉香港傳統的鹼面，也調整了河粉的斤兩，才創造出這道屬於中壢在地的咖哩車仔河粉。另外，在烹調與食材上一向不輕易妥協的黃祥恩這次特地為檀島大江店推出單店限定的「獨門五味」，黃祥恩指出，這獨門五味，包含：咖哩車仔河粉、天王鮑魚燴飯、海龍皇爆炒石斑、芒果南瓜以及洛神西洋梨等五道，每一道都花了許多時間研發，像「咖哩車仔河粉」則是獨家的咖哩膽，這口味在其它地方一定吃不到，而「天王鮑魚燴飯」在傳統港式作法是用鮑汁及香菇來做，我則是直接用鮑魚來取代香菇，這才能呈現最原汁原味的鮑魚燴飯，而「海龍皇爆炒石斑」則是用台灣頂級的龍虎斑加上鮑魚一起用港式的爆炒烹調，這道絕對可以讓顧客吃到爆炒烹調呈現的脆嫩爽口，而作為開胃菜品以及甜點的「芒果南瓜」以及「洛神西洋梨」不僅去油解膩，更是港味與台式創意結合的成果，這五道菜，五種不同的獨家口味，保證都是別家吃不到的創意菜品。

檀島香港茶餐廳行政主廚黃祥恩，這次特地為檀島大江店推出單店限定的「獨門五味」。圖／大成提供

檀島香港茶餐廳 近期創意齊發 海瑞摃丸與帕米貝可輪番出擊

檀島曾以全台第一家茶餐廳連鎖品牌以及 192 層酥皮蛋撻創造全台排隊風潮，今年除了中壢大江店的限定料理，大遠百竹北門市也有與海瑞摃丸推出的聯名菜色，而檀島日前也與深受年輕族群喜愛的帕米貝可蝴蝶酥推出獨家限量版商品，包括比臉還要大的神級朱古力蝴蝶酥，以及同樣與帕米貝可聯名的叮叮車造型伴手禮，都有濃濃的港味飄香，游宗堉也補充，檀島源於香港但深耕台灣，我們想要運用更多台灣在地特色創造更豐富的香港印象。

80年傳承 正中老港味 就在檀島香港茶餐廳

檀島香港茶餐廳第一家店開業於 1940 年，是擁有 80 年以上的老字號，堪稱香港第一代茶餐廳的翹楚，在台灣由大成集團以及檀島第二代董事長楊紹業共同合作開設。檀島堪稱香港飲食文化代表，檀島銷售超過八十年的酥皮蛋撻，檀島咖啡、奶茶，不僅是店內招牌，也見証香港飲食生活的歷史。香港茶餐飲源於英國殖民時期，由上流社會的英式下午茶發展蛻變成符合庶民口味的港式茶樓，進而成為代表香港的飲食文化。而檀島蛋撻好吃的秘訣，從蛋漿的滑嫩，似燉奶般有蛋奶混合的香氣，最重要的是檀島蛋撻的酥皮製作需要三天時間，並要「雪過夜」方能取出使用，這樣才能創造出足足有 192 層，層層疊疊非常酥脆的口感。

80年傳承 正中老港味就在檀島香港茶餐廳。圖／大成提供

另外，香港茶餐廳的常見的檀島咖啡是檀島首創，獨家配方迄今仍是不外傳的秘密。檀島所供應的咖啡和奶茶，都需要精熟的撞茶工法，撞茶的目的是透過咖啡（或茶汁）與空氣接觸碰撞，令咖啡（或茶汁）變得細滑，同時激發出香味。檀島中壢大江店即日起至11/20(日)為試營運期間，並預計於11/21正式開幕，而開幕期間也將推出各項優惠活動，包括用餐消費每桌即贈送黃金奶黃包一籠，另開幕第一週期間只要消費滿千，則可獲得帕米貝克聯名神級朱古力蝴蝶酥一片，歡迎全台消費者蒞臨檀島中壢大江店享用美食。