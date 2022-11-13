環太平洋咖啡高峰會國際論壇16日登場 產業領航者暢談機會與挑戰

八位專家全面剖析環太平洋咖啡生產帶的發展

由行政院農業委員會輔導台灣咖啡產業策略聯盟將於16、17日為期兩日舉辦「首屆環太平洋咖啡峰會論壇」假台北寒舍艾麗酒店盛大登場，偕同美國在台協會、中美洲經貿辦事處及沖縄珈琲生産組合，以促進產業交流及永續發展為目標，聚焦近年氣候變遷對於咖啡生產的影響。為擴大活動影響力，此次論壇配合線上活動平台，現場安排咖啡專業的中英文同步口譯，讓聽眾及講者能精準溝通，且為滿足未能到場國際聽眾需求，安排專業攝影團隊拍攝並進行線上直播，讓知識傳播無國界。

該論壇邀請八位活躍國內外產業及學界咖啡專家，從生產技術提升到產業升級與推廣，將帶來精采討論，亦為環太平洋地區咖啡產業可能面臨各項挑戰找尋解方及機會，結合產業力量為永續發展共同努力。目前身兼精品咖啡協會(Specialty Coffee Association)理事會主席、瓜地馬拉全國咖啡協會(ANACAFÉ)理事長Juan Luis Barrios亦會出席，暢談對精品咖啡產業發展的觀點。

《第四波精品咖啡學》作者韓懷宗老師則將於論壇中詳細分析氣候變遷對全球咖啡產國的影響。其他受邀的講者包括瓜地馬拉卓越盃競賽常勝莊園El Injerto艾茵赫特莊園的共同所有人Arturo Aguirre Sáenz、夏威夷農業協進會(Synergistic Hawaii Agriculture Council)理事Madeleine Longoria Garcia、日本堀口咖啡財務長兼永續發展長伊藤亮太、美國知名咖啡烘焙商Paradise Coffee Coffee共同所有人Miguel Meza、PhilCAFE專案負責人T.j. Ryan、巴西Capricornio Coffees咖啡後製處理專家Luiz Roberto分享產業前線的研究及實務分析，內容精彩可期，絕對是生產者、咖啡從業人員及關注精品咖啡產業發展的愛好者們不容錯過的第一手資訊。

2022環太平洋咖啡高峰會國際論壇即將登場。圖／主辦單位提供

論壇三大主軸，從氣候變遷對環太平洋地區咖啡種植的影響談起，小農如何應用科技、設備與新興技術，有效進行田間管理及採後處理，提升生產效率及品質。講者亦將進一步分析精品咖啡與友善土地的栽植模式，為土地與產業的永續發展尋求多贏。最後結合莊園經營與永續發展進行討論，取經國際知名咖啡莊園發展實務，賦予環太平洋咖啡產區更多可能性。

環太平洋區域於2019、2020年產季中咖啡產量占全球總產量的49％，多變地形及氣候風土，加上職人們於栽植、後製處理的辛勤耕耘與技術精進，而孕育出多元的美好咖啡，品質與產量近年皆蓬勃發展。

精品咖啡賞味軟實力，讓世界看見台灣

國內市場精品咖啡消費力驚人，咖啡館密度高、消費量大，根據ICO國際咖啡組織統計，2021年咖啡消費量持續成長的台灣進口4萬餘噸咖啡豆，消費量達28.5億杯，經濟產值將近台幣八百億元。國人對於消費高品質咖啡毫不手軟，去年在農委會農糧署輔導下，由台灣咖啡協會聯盟卓越咖啡共同舉辦典藏台灣精品咖啡國際競標，台灣咖啡首次登上世界拍賣舞台，第一名即以每磅500.5塊美元標金創下該競標平台的歷史紀錄。

作為全世界咖啡文化密度最高之處，優秀職人大放異彩、活絡的產業端及消費端成長快速，加上產區易達性高、精緻農業實力在咖啡生產端的豐富應用，讓國際咖啡市場近年對於台灣咖啡有更多關注。隨著疫情逐漸解封並重啟交流，台灣成為國際間許多咖啡專家達人想要探訪的重點。

精美套組帶您暢飲環太平洋咖啡產區經典風味

10月甫結束的環太平洋咖啡紀念套組甄選活動，為CQI美國咖啡品質學會攜手農委會、台灣咖啡發展協會、台灣咖啡研究室合作，首次以環太平洋帶為主軸，廣邀咖啡生產者們共同參與，近百件樣本歷經專業嚴謹的Q COFFEE評選認證機制，甄選出13個國家、共計20件具特色、風味卓越的咖啡，製作精美紀念套組，展現出環太平洋地區咖啡的經典風味。紀念套組限量300組，只送不賣。

2022環太平洋咖啡高峰會國際論壇即將登場。圖／主辦單位提供

官方網站：https://sites.google.com/pacificcoffee.org/2022/

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購票即贈紀念套組，數量有限，贈完為止。