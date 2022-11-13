「機善小農產地直送蔬菜箱」結合電商平台 行銷成果豐碩

因應民眾越趨重視食安問題，由於疫情逐漸改變人們飲食與消費習慣，選擇在家烹煮食材不僅衛生安全，還能全方位照顧家人健康與兼顧經濟考量。然而市面與網路銷售蔬菜箱品牌眾多，品項也五花八門，在相對性選擇更多情況下，消費者如何能選購安全衛生的蔬果？而台灣品牌農業推廣協會提供最有保障的農產品，包含全國超優質有機友善耕植，並採用快速直送產地當季最新鮮蔬菜水果，讓民眾買得放心、吃得更安心。

行政院農委會農糧署輔導、台灣品牌農業推廣協會承辦的「機善小農蔬菜箱」品牌於111年各大電商平台上市銷量已衝破千箱，且於12日假台北市兒童新樂園舉辦成果發表會，特別邀請農委會農糧署及各大電商平台代表，包含Momo、東森購物、Pchome、蝦皮、愛合購、直接跟農夫買等多位貴賓蒞臨現場，且共同參與機善小農啟動儀式，並偕同花蓮縣、雲林縣、嘉義縣、彰化縣、苗栗縣及南投縣等六個縣市友善耕種農民一起共襄盛舉。

由行政院農委會農糧署輔導、台灣品牌農業推廣協會承辦的「機善小農蔬菜箱」舉辦成果發表會。圖／主辦單位提供

現場除了展示「機善小農蔬菜箱」外，更邀請金牌型男主廚陳彥志以精湛手藝呈現出香醋情人眼淚與胡麻黑豆腐溫沙拉兩道料理，教導民眾做出一道道美味又健康的蔬食餐點。另外，還集結全國有機友善小農共同打造小農創意市集，讓現場民眾可立即品嘗各縣市的鮮食蔬果與農特產，現場訂購蔬菜箱還可加碼贈好禮。

主辦單位表示，民眾只要至機善小農FB粉絲頁按讚分享，可獲贈新鮮菇菇與小麥稈環保餐具組，另外於粉絲頁分享照片者，即能參加闖關拼圖遊戲，並分享主題形象拍照可立即獲贈品，活動相當豐富、獎項眾多。當日還有各式精彩表演活動，如氣球達人秀、魔術表演及超級任務等，引領民眾完成任務獲得大獎，還能帶回各式新鮮優質好菜，，讓民眾支持在地有機農作。

台灣品牌農業推廣協會自101年成立以來，以台灣農業、生態、生產為核心理念，致力推廣以全國各縣市農民及農產品，結合花蓮縣、雲林縣、嘉義縣、彰化縣、苗栗縣及南投縣等六個縣市的蔬果產區，成立「機善小農產地直送蔬菜箱」品牌，採用有機及友善耕種方式、每周固定於網路電商平台接單匯整、以小農產地鮮採直送方式，提供最即時且優質的新鮮蔬果送至民眾家中，以透明化的價格與認證證書，供消費者放心選購蔬果。

「機善小農產地直送蔬菜箱」結合六個縣市的蔬果產區，採小農產地鮮採直送方式，提供給民眾最新鮮的食材。圖／主辦單位提供

機善小農蔬菜箱今年甫上市，銷量已破千箱，不僅符合疫情在家烹調飲食的衛生議題，其品質穩定、食材豐富與多樣性，幫助台灣許多家庭享用健康、營養多元的美味蔬果，支持家鄉優質農產品的最佳選擇。詳情可查詢「機善小農」： https://www.facebook.com/jsecofarmers