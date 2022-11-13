國寶貝男女接力比桿賽 新鮮、有趣的雙十一高球回憶

111年11月11日早上11點11分，熱愛高爾夫的你在做什麼？就在此天此時次分，100位球友群聚新竹東方之星高爾夫俱樂部，參加了一場別開生面的賽事：國寶貝男女接力比桿賽！新鮮、好玩、有趣的比賽模式，為球友們留下了滿滿的雙十一高球回憶！

國寶集團今年三月起舉辦的國寶貝家族系列賽，每一個月的活動總能在台灣高壇造成話題，且備受好評。在今年活動接近尾聲之際，特別選在11月11日這個特別日子，舉辦這場別開生面的男女搭檔輪流擊球的兩人一球賽，許多男女球友立刻組隊參賽。參賽隊伍組成包括夫妻檔、好友檔、父女檔、情侶檔、同學檔、乃至於高手檔，無不摩拳擦掌，要以出色的球技與絕佳的團隊默契與戰鬥力，爭取佳績。其中，前職棒兄弟象球星王金勇也特別與友人組隊參賽，他笑說平常自己打球不可能打兩人一球，因為太浪費錢了！

這場賽事也出現許多熟面孔，不少參賽者都是國寶貝家族系列賽的死忠支持者，幾乎每場必到！像是「京發隊」父女檔發哥與李京蕙，繼六月的歡樂家庭爭霸戰之後，父女倆再度搭檔出賽，而且穿上自己特別設計的「夏威夷風」父女裝，在賽場上格外搶眼。寶貝女兒李京蕙笑說，爸爸完全不想輸別人，球技可以輸，行頭絕對不行！

由洪浩為與高鈺雲組成的亮亮隊以74桿勇奪冠軍！ ！圖／國寶集團提供

當然，也並非所有男女搭檔的默契都這麼好，少不了彼此扯後腿、甚至互相陷害的。有對夫妻18洞下來邊打邊鬥嘴鼓，彼此抱怨對方為什麼球會歪那麼多….在秋高氣爽的舒適天候裡，在東方之星球場場邊，還有烤香腸、飲品等能量補給小站，讓與賽的球友們度過愉快且特別的雙十一。不過歡樂歸歡樂，比賽歸比賽，現場仍有專業裁判巡場，參賽選手必須互記成績並簽名繳卡，所有球都得推進洞為止。

三個多小時就完賽的流暢節奏之後，重頭戲頒獎晚宴登場。最終，由洪浩為與高鈺雲組成的亮亮隊贏得冠軍，成績是74桿，相當厲害！洪浩為本即單差點好手，高鈺雲球技也不惶多讓，日前更僅以一桿之差未能通過中華高協的C教考試。

亞軍亦讓人驚艷，是兩位再興小學高爾夫校隊的男女隊員：楊善存與張云馨，兩人合力繳出77桿。他們的隊名也很特別，叫做不萊兒山姆隊；至於季軍則是由江貴熙與江紫璿父女檔組成的TR夢之隊，成績為80桿。

主辦單位國寶集團還特別為每位參賽選手特製了精美的專屬木質獎盃，獎盃上除刻有參賽隊伍的隊名與姓名之外，還會秀出兩人聯手打出的桿數。一切都如此別出心裁，國賓集團月賽已然成為台灣高爾夫創意賽的代名詞！