2022花蓮太平洋新秀爭霸讚 初賽結果揭曉

花蓮縣政府舉辦的「2022花蓮太平洋新秀爭霸讚」在地表演團體徵選活動，第一階段初賽在17組報名隊伍中，選出6組優秀隊伍挺進決賽，決賽將於11月20日在花蓮文化創意產業園區舉行，由入圍決賽的6組隊伍現場帶來精彩的演出，角逐成為「太平洋之星」的榮譽，並站上太平洋觀光節跨年演唱會的舞台，從花蓮邁向國際。

觀光處處長張志翔表示，「2022花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會，將於12月31日在花蓮市東大門廣場舉行，縣府以海選的方式，廣邀在地表演團體參與太平洋觀光節跨年演唱會演出，希望透過公開徵選發掘花蓮表演新秀，並提供表演者嶄露頭角的舞台，讓更多人看到來自花蓮精湛的演出。

第一階段初賽總計有17組團體報名，此次報名團體類型相當多元，有樂團、舞團、嘻哈、鼓團，還有長青組團體報名，展現多元表演類型，活動特別邀請業界專業人士擔任評審，包括唱片製作人陳艾玲、資深媒體人劉玉霖、超級紅人榜評審伍浩哲、大學城民歌歌手凃佩岑、曾任台灣選秀節目始祖「超級偶像」資深製作人黃曉玫，就表演特色、舞台魅力等面向評分，經過專業評審馬拉松式審查影片，最終選定6組隊伍進入決賽。入選團體名單有無定義、問題人誤、帆家班 (飛馬PEGASUS)、暖男樂團、Holyplace、力美文化藝術團，入圍決賽的隊伍除了有機會與藝人合作演出，其中1組「太平洋之星」更可獲得在太平洋觀光節跨年演唱會的正式表演機會及獎金暨演出費15萬元，並透過電視及網路現場直播，讓全世界看到花蓮在地精采演出；另外5組「超人氣之星」，則可獲得暖場演出機會及獎金暨演出費5萬元。

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另外，決賽將於11月20日13時30分花蓮文化創意產業園區舉行，考量防疫安全，現場將不開放一般民眾入場觀賽，參賽者入場也需全程佩戴口罩，配合量測體溫及酒精消毒等防範措施，並盡量避免於會場內飲食，如遇額溫攝氏37.5度以上者，將禁止進入比賽會場。

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