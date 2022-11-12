台灣短影音年度盛事金刻獎百家爭鳴

短影音風潮席捲全台灣！近年來全球各大影音媒體、社群平台競相推出短影音服務，從自媒體到企業行銷紛紛投入、引起一股旋風。帶領這股風潮從TikTok抖音開始，到2020年Instagram推出的Reels，點閱率提高了91倍；2021年主打長影音的YouTube也緊跟上潮流推出Shorts短影音功能，點閱率提高79倍。這些各據一方的大平台都強力搶攻短影音市場，讓短影音後來居上成為影音行銷主流。在今年堪稱短影音界年度盛事的「金刻獎」頒獎典禮，自今年初舉辦小規模的「白羊獎 序」創下750萬次曝光之後，在10月15日由「不可能影音策略」、「有玩娛樂」以及「海納新媒體」三大公司聯手擴大舉辦首屆「金刻獎頒獎典禮」，並發揮其特色，將長時間的頒獎典禮變成 78 支短影音，於 11月12日開始在TikTok 、IG Reels 、YouTube Shorts、LINE VOOM四大平台同步上架。

活動現場聚集超過三百位短影音創作者，其中甚至包含草泥馬(羊駝)創作者「萌獸麥可」。圖／業者提供

1400件作品搶占最高殿堂寶座 獲獎者讓全世界看見台灣

今年第一屆「金刻獎」總投稿件高達1,400件，初賽由9位評審初選、5位評審複賽決選，最終選出101件入圍影片。其中特別值得一提的是今年最大贏家，同時榮獲五項大獎的「嗨我是梵君aka君城武」，掌握流量密碼變身黑馬，總共獲得年度最佳金刻獎、最佳商業短片獎、最佳流量密碼獎、最佳顏值獎以及最佳搞笑獎。另外獲得雙料獎項的有「木星人MuSingxer」，得到年度最佳合作獎與最佳劇本獎；最佳舞蹈獎由年僅16歲的－毓.ʋᐛﾉ｡獲得，其影片紅到全世界，瀏覽人次高達650萬以上，堪稱台灣之光。

流量王者創意走紅毯 300人齊聚爭奇鬥艷

「金刻獎」頒獎典禮參與的創作者、嘉賓、頒獎人充滿創意，在頒獎典禮當天各種造型紛紛出爐，爭奇鬥豔創意走紅毯令人耳目一新！今年更特別舉辦人氣投票，選出最佳紅毯造型。另外獎項入圍者有知名藝人薔薔與極度活躍的木星人MuSingxer等多位知名網紅，頒獎人更邀請到YouTuber黃氏兄弟、展瑞、反骨男孩的酷炫老師、圖文創作者蓋彼，以及知名導演馮軍嵐（二馬）。開場表演的 DJ 凱威混播抖音熱門歌曲，點燃全場熱情。

金刻獎創作者充分彰顯自我特色，創作者用影像說故事Lima，穿著阿美族傳統服飾登台。圖／業者提供

一分鐘論成敗 直屏式影音市場倍數成長

不僅是社群平台上對於短影音趨之若鶩，跟影音相關的產業更比比皆是，今年走鐘獎新增短影音獎，蝦皮購物的短影音加入了歌舞元素，宣傳效果更好；甚至相機品牌Sony也推出針對手機豎直拍攝，強調不需太多後製與剪接技術的直屏式短影音需求，推出新款相機。影音網紅門檻降低，造就新人輩出，當然也不乏一些資深YT網紅跨足於此，短影音市場正要開始起飛，未來年年的「金刻獎」著實令人期待！想瞭解更多金刻獎得獎名單、欣賞優質影片請參閱官網：https://gma-tw.com