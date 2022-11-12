2022花蓮太平洋溫泉季活動最後展期 住宿泡湯過暖冬

時序進入立冬，冬天就要來花蓮瑞穗、安通溫泉區泡暖湯養氣補身！全台唯一雙光影展區的「2022花蓮太平洋溫泉季」已吸引逾3萬人潮參觀，無論是瑞穗溫泉區的一柱擎天黃金泉，或是安通溫泉區的溪畔月亮和玉兔等光影展品，每天都吸引眾多遊客拍照打卡。花蓮縣政府表示，今年溫泉季活動將於11月14日結束，請全國鄉親把握最後展期，到瑞穗、安通的活動合作飯店或民宿住宿或泡溫泉，並至合作店家購物，就有機會抽到黃金、鑽石等大獎！

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，「2022花蓮太平洋溫泉季」活動倒數，愛泡溫泉拍美照的朋友不要錯過；今年以「瑞穗英雄黃金泉．安通明月美人湯」為主題，在瑞穗、安通溫泉區以光影美景、繽紛燈廊、裝置藝術等妝點溫泉鄉，遊客泡完溫泉漫步在光影小徑，欣賞黃金水瀑，更能感受到瑞穗獨有的黃金慶典；在安通河畔映月談心，熠熠星空下享受野溪夜泡溫泉的暖意。活動最後一周的周五、六晚上在瑞穗、安通溫泉展區，特別安排花蓮在地藝人，尤其是今年入選花蓮夏戀嘉年華演唱會「夏戀之星」的光芒樂團現場演唱，讓大家賞美景、泡暖湯還有好音樂可聆聽。

花蓮太平洋溫泉季特別安排花蓮在地藝人現場演唱。圖／花蓮縣政府提供

觀光處指出，為回饋參與溫泉季的遊客，活動期間推出集章抽黃金、鑽石，只要在瑞穗及安通溫泉區的29家活動合作旅宿業住宿或泡湯就可獲得集章卡及一枚戳章，並到另外41間餐飲及伴手禮店家消費滿100元即可獲得另一枚戳章，集滿兩枚消費戳章，就有機會抽中黃金一兩、鑽石項鍊、住宿券及在地農特產禮盒等獎項，另外至展區拍照打卡現場即可兌換每日限量精美禮品。活動期間並推出紀念服飾與展售各類文創商品，有受民眾喜愛的半纏、抱枕、領巾等，歡迎民眾來訪花蓮溫泉區，享受泡湯及放鬆身心的旅程，一次體驗金湯銀湯的雙重享受。想要輕鬆玩的遊客，可以選擇「花蓮溫泉專車」的套裝遊程，一日遊為每日發車，只要8人就成行，從花蓮轉運站上車，輕鬆帶您到瑞穗或安通溫泉區享受暖暖的溫泉，每人只要750元。歡迎全國鄉親朋友來場花蓮冬日獨有的溫暖，泡湯之餘也別忘了品嚐金牌蜜香紅茶、精品咖啡、濃醇鮮奶、特選金針花乾及瑞穗文旦等農特產，細細感受在地新鮮食材。

此外花蓮縣政府更在冬季期間舉辦花蓮幸福聖誕城(暫定12/16-112/1/1)、花蓮太平洋觀光節(12/31-112/1/1)及2023愛戀花蓮健走活動（112/1/1），更多旅遊資訊、詳細活動辦法及溫泉相關旅程預約，請鎖定花蓮觀光資訊網( tour-hualien.hl.gov.tw )及「2022花蓮太平洋溫泉季」活動官網( hlhs.hl.gov.tw )。

花蓮太平洋溫泉季以光影美景、繽紛燈廊、裝置藝術等妝點溫泉鄉。圖／花蓮縣政府提供

花蓮太平洋溫泉季期間在瑞穗、安通兩大溫泉活動展區拍照打卡就有機會獲得精美禮物。圖／花蓮縣政府提供