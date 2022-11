專屬最新款手機且又主張環保的MON CARBONE即日起至11月30日舉辦與日本頂級賽車手NOBU推出聯名限量款預購活動,網站連結:https://bit.ly/3TmpIxa。

“NOBODY HAS DONE IT, BUT I DRIVE FOR IT” 松下信治說,「作為碳纖維專家,我知道MONCARBONE很多年了。 我們有一些共同點,那就是我們對高性能和突破極限有著強烈的熱情。 這股熱情促成我們共同創造出令人難忘的iPhone14手機殼」

松下信治(1993年10月13日)日本賽車手, 出生於日本埼玉縣埼玉市。2015年至2020年,活躍在歐洲國際舞臺上。 在F2世界錦標賽上,他成為第一個在摩納哥大獎賽上奪冠的日本人,一共取得了7場勝利。

目前,他以本田 HRC 車手的身份參加 GT500 級別的 Super Formula 和 SUPER GT。,再次瞄準世界,全力以赴。