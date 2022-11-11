Volkswagen R 全球銷量突破31,000台 R Studio盛大進駐台中五權展示中心

Volkswagen R性能車系獲史無前例的接單佳績！截至今年十月底全球銷售累積突破31,000輛，除更勝2021年全年總銷量，台灣更躍升為R車系全球第五大市場！性能車款占品牌總銷售佔比超過20%！

台灣福斯汽車為感謝消費者支持，特地盛大舉辦Volkswagen R Performance Day，既宣示高性能家族在台全員到齊，為延續R賽車使命，台中五權展示中心特別首度規劃R Studio，由R代表色金屬炫藍（Lapiz Blue）打造獨樹一格展示空間，重現剽悍戰鬥氛圍。此外，台灣福斯汽車更正式公佈23 年式The Golf R 與 The Golf R Variant 售價各為207.8萬及214.8萬元。

配備部分，The Golf全車系原USB-C充電孔升級至USB-C PD快充規格（功率最高至 45W）；280 eTSI Style 以上車型排檔桿座升級高光澤鋼琴烤漆飾板，新穎數位化座艙及高質感內裝帶給消費者舒適的車室空間。為了回饋車主對The Golf 的熱愛，即日起至12月31日入主23年式The Golf 全車系即享第5年、第6年延長保固 （價值最高達52,700元）。