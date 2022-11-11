光陽訂11月11日為KYMCO環境友好日 精選四款「環境友好車」推限時優惠

全球機車專業品牌光陽工業KYMCO在機車領域陪伴台灣人近60年，專注於提供消費者更好的產品及更便利的生活，是擁有最多台灣車主的二輪機車領導品牌。基於對地球共好、環境友好的思維，KYMCO特別選擇於11月11日這天訂為「KYMCO環境友好日」，更針對新環保機車及智慧電動車精選各兩款「環境友好車」，從品牌做起，邀請車主「騎」心響應，不管選擇哪一種能源出行工具的車主，都能一同擁抱環境友好車帶來的美好未來！

KYMCO特別挑選四大熱銷車款提供超強購車優惠，包括國民車銷售霸主GP125，搭配汰舊補助最低只要42,200元。圖／業者提供

KYMCO為此邀全台車主一騎健檢愛地球，以行動實踐環境友善願景。消費者只要至光陽經銷商或機車行檢測排氣，不限任何廠牌車款，即贈送精美贈品！針對光陽現有油車車主更加碼清潔保養活動，車主自11月16日起回機車行進行保養，並換上對環境傷害較小的原廠零件，如更換空氣濾芯、火星塞，即享6折優惠；清潔汽油噴嘴、節流閥、空氣旁通閥等零件減少廢氣產生，清潔費再打85折。

KYMCO特別挑選四大熱銷車款提供超強購車優惠，包括市場國民車累計銷售霸主「大家的好朋友」GP125，配備噴射系統燃燒效率高，廢氣排放更少、對環境更友好，搭配汰舊補助最低只要42,200元；全新改款的「新環保機車」LIKE 125受到許多台灣民眾喜愛，是目前市場累計台數最多的同級距歐風經典時尚車款，今(11)日全新改款登場！LIKE 125系列搭載全新「GREEN POWER 環保芯引擎」，省油表現提升23%，「GREEN POWER」光陽將燃燒與傳動系統全面性升級最新的節能引擎。透過高紊流燃燒設計讓整體燃燒效率大幅提升，兼顧節能油耗與排氣環保。使用Green Power，對環境最友好，現在以現金購車更享有汰舊最高優惠19,000元！