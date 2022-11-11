禾順行旅結合萬華在地店家 推出多項優惠活動

「禾順商旅」自疫情期間，全力支持政府實施防疫政策，且繳出漂亮成績單，也榮獲許多獎項等肯定，並於10月功成身退，歷經一番清潔消毒與翻修裝潢後，更名為「禾順行旅」。採用文創活潑風格，展現萬華艋舺文化在地旅店。此次也盛邀前副市長黃珊珊來舉行更名儀式，並結合周邊小吃服務與特色店家優惠，帶給旅客美好的美食饗宴。另外，還結盟全台特色旅館，住宿可享優惠活動。

禾順行旅結合全台其他飯店推出優惠活動。圖／業者提供

位於萬華區廣州街最精華地段的禾順行旅，搭乘捷運只要步行6分鐘，穿過艋舺夜市即可到達飯店，而距離西門商圈也近在咫尺。不僅交通旅遊購物便利，晚上覓食更方便。禾順行旅攜手艋舺夜市合作，將美食送到客房活動，讓賓客不須出房門也能享受夜市美食(需視現場狀況)。另外還結合在地優質店家提供多項優惠，如Amo阿默典藏蛋糕萬華店、老濟安、兩喜號西園店、柳隅茶舍、蔴油木子、涼粉伯、艋舺大豐魚丸店、思沐咖啡、呆待咖啡、慢旅.地圖空間、凝視咖啡、家鄉味食堂、SW CAKE 唯星蛋糕、小南鄭記台南碗粿、家吶子台式居酒屋、菓實日、Crystal Rose Ribbon 緞帶專賣、多餃舍、春桃手作厚工甜品、沐育文化等商家，貼心為旅客省荷包，開心逛萬華。

禾順行旅串聯許多在地優質店家，提供優惠活動。圖／業者提供

另外，禾順行旅將還聯合全台幾間特色旅宿共同推出互住省200元活動，活動期間任選配合飯店各住一晚，即可享折扣200元優惠，配合飯店包含禾順行旅、礁溪美嘉美大飯店、礁溪帝王行旅、花蓮和平森旅、花蓮鯉魚潭旅、台東曙光渡假酒店、台東忘憂館景觀旅店、台東鐵道旅驛、台東如意行館、嘉義蘭桂坊酒店、嘉義有春枟宅、高雄樂逸文旅、墾丁樂逸行旅等，玩遍台灣超省超自在，詳情可查詢禾順行旅官網： http://www.yourhotel.com.tw/