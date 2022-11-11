大葉高島屋28週年慶滿千送百　11/17 隆重登場

首5日百萬VIP送萬元住宿、抽黃金.遊艇酒店住宿券

天母元老百貨「大葉高島屋」週年慶自11月17日(四)起隆重登場，首5日全館品牌紛紛祭出超低折扣、買一送一或天母獨家優惠搶客。APP卡友單日累積消費滿5, 000元送300元加碼購物金、消費滿50萬元送10,000元購物金，滿百萬元加碼送價值30,000元「高雄承億酒店經典和式港灣城景房」住宿券(限3名)，使用大葉高島屋聯名卡刷滿50萬元贈10,000元禮券，滿3,800元還贈800點數(價值400元)。

「大葉高島屋」週年慶自11月17日(四)起隆重登場，首5日全館品牌紛紛祭出超低折扣、買一送一或天母獨家優惠搶客。圖／大葉高島屋提供

第14屆北海道物產展也於17日在12樓活動會館同步展開，活動首5日單日累積滿2,000元送100元購物金。至明年1月31日前於館內餐飲累積消費每滿千元並集點可獲得一次抽獎機會，每月抽2名分別獲得價值9,000元的「真愛密碼」虎圓滿黃金墜飾；至12月6日同時有《豪華大禮包》抽獎，首獎為價值15,400元「福爾摩沙遊艇酒店」豪華家庭房住宿，二獎為價值1,336元美食餐券，預計抽出25名幸運兒。

第14屆北海道物產展也於17日在12樓活動會館同步展開，活動首5日單日累積滿2,000元送100元購物金。圖／大葉高島屋提供

大葉高島屋28週年慶點食成金滿千送千、集點換好禮

大葉高島屋週年慶首波11月17日至28日單日累積滿 3,800 元贈800點數(價值400元)、滿 7,600 元贈1,600點數(價值800元)；APP卡友當日於全館餐廳或咖啡廳單筆滿千元贈10張面額百元購物金乙本(使用購物金需滿千元可抵用百元)；累積點數還可換不同好禮，雅詩蘭黛、THREE、DECORTE、Elizabeth Arden、kanebo、L’ERBOLARIO、日藥本舖等七大品牌美妝保養品，以及化妝品百元購物金、烹大師、菲蘇德美、泰國Bath&Bloom，還有大葉高島屋與味全龍聯名天母棒球場限定微型積木等逾3,000多份限量兌點禮，最低50點即可兌換。

不只如此，活動期間各波段還有不同滿額來店禮，VONO洋蔥濃湯包、LabAvo防霉卡、輕巧行李秤、春風面紙、帥氣防水包、旅行收納袋、聯名微型積木、28週年紀念衝浪玫瑰寶寶等限量禮，最低500元即可獲得。

圖/大葉高島屋提供

大葉高島屋28週年慶首推名模服裝秀、白金夢幻樂園

11月19日首度推出裘堤婼JETEZO精品女裝秋冬新品大秀、詩夙樂團表演，週年慶活動期間逢周末假日分別有親子最愛的美人魚餵魚秀、機界戰隊、北海道電視塔爸爸見面會，戶外廣場〔夢幻白金樂園〕設置旋轉木馬、白金列車、咖啡杯等遊樂設施，希望藉此刺激親子客群消費與創造入館人流，再創業績高峰。活動詳見百貨官網或電洽專線(02)2831-2345。