「2022經濟部米食盒餐節」高雄登場 推雙11限定夢幻盒餐

「2022經濟部米食盒餐節」在11月11日（五）至11月13日（日）高雄漢神巨蛋購物廣場B1壓軸上場，此次活動是繼今(111)年7月起在臺北華山文創園區舉辦頒獎典禮暨展售，及9月在臺中大魯閣新時代購物中心舉辦展售後，來到南臺灣的高雄舉辦。除了邀請得獎人氣名店到場，販售每日限量夢幻盒餐，更搭配雙11節慶推出11元買限量盒餐快閃活動，要讓南部民眾在活動現場一次品嚐全臺最優質、美味的盒餐！

經濟部商業司表示，因受疫情影響，為促使餐飲業者轉型及開發市場商機，同時響應低碳永續議題，不少入選業者除了運用在地食材做出豐富多層次美味料理，更注重外帶包材對環境的影響，例如「悟饕池上飯包」用195木盒打造特色盒餐、嘉義「新明津創意美食餐廳」以檜木打造原木桶特色盒餐以及新北「芭達桑原住民主題餐廳」無毒環保的植纖餐盒等，特別選用環保素材為環境永續發展推出減碳盒餐。

臺灣米食盒餐不再是以往所認知的「便當」，其蛻變精緻程度已超乎想像，本次選拔出許多無國界風味的特色盒餐，讓民眾在家也能享受盒餐上的迷你饗宴。此次參展廠商有「雅米廚房」、「新明津創意美食餐廳」、「開飯川食堂」、「新台灣原味懷舊餐廳」、「雅樂廚苑」、「巴藜永玉風味餐」、「繁華麵」、「野餐，日」、「田田好食」以及「七里坡紅藜養生料理」，皆帶來他們最受歡迎、獨具風味的盒餐，從餐盒設計包裝、料理的溫度熟度以及在地米食的香甜口感，都能帶給民眾意想不到的多重感官美食體驗！

11月11日至11月13日在高雄漢神巨蛋購物廣場B1的盒餐展售活動，還搭配雙11節慶推出期間限定特惠11元即享有盒餐乙份等活動，同時結合漢神巨蛋購物廣場消費享獨家優惠以及許多驚喜好康活動，經濟部邀請您一起參與2022米食盒餐節高雄場，以消費支持優質的盒餐店家！經濟部特別將98家入選的優質盒餐店家收錄於「2022年經濟部米食盒餐入選店家推薦手冊」，愛好美食的您可點選連結（http://www.tw-cuisine.tw/boxedmeal/），一起出發尋找您心目中的優質美味盒餐吧！

更多相關活動訊息詳見FB臺灣美食https://www.facebook.com/GourmetTaiwan。