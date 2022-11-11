11/12下午台中文學館市集 新業有藝市

一向靜謐優雅的台中文學館，在秋日午後傳來陣陣歡聲笑語；攜家帶眷的小家庭、三兩成群的年輕人、還有牽手漫步的老夫妻…滿滿人潮，遊逛在公園、日式老屋、和一個又一個的市集攤位裡。由新業建設主辦的「秋日聚落 – 新業有藝市」，11/12（六）中午12點至下午5點於台中文學館 – 文學公園熱鬧登場，活動除了邀集新業社區住戶參加，許多市民朋友也加入同樂！

新業建設認養台中文學館公園和資訊亭，為延續老樹、老建築和自然綠景，將資訊亭周邊種滿植栽和爬藤植物，等待4年爬藤植物終於沿著圓柱牆面茁壯成長，讓來此休息閱讀的市民都能感覺被綠意包覆的幸福感。圖/王妙琴

新業建設創辦人穆椿松董事長表示，自己在台中立業發展已超過40年，對這座城市有著深刻的認識與情感。台中文學館過去是日治時期警察宿舍，不僅建築群保留完整，還有大片自然綠意環抱，是城市中多不可多得的美境，修復開放後，成為傳遞文化薪火的重要場所。新業建設有幸擔任文學館城市侍書人，這份美好心意已持續四年，今年在此舉辦「秋日聚落 – 新業有藝市」活動，是希望能有更多人走入台中文學館，認識建築之美與城市軌跡，為這片百年建築群，注入新的活力生命。

新業建設董事長卓勝隆表示，台中文學館已有90年歷史，全園區佔地約1,863坪，公園區域有老樹、水池、交換書席、休閒座椅是到訪民眾或附近居民最常駐足停留的地方，也是舉辦市集最佳場域，尤其文學館旁就是西區樂群街，有在地傳統早市，在地傳統小吃，如：香菇肉羹、手工麵線、蚵阿粥、控肉飯、紅茶冰等，是老台中人經常拜訪的地方。圖/王妙琴

「新業有藝市」當日齊聚逾50個文創品牌同場激盪，無論是小食飲物、職人手作及生活選物，每一個攤位都滿載著職人的巧思手藝，現場還有質感音樂演出，讓整個市集不僅是視覺，也是聽覺的饗宴。當日也開放職人探索活動：絹印DIY、手工書DIY、墨痕詩牆書法體驗、媽媽說故事時間…場場精彩有趣，不管是大朋友、小朋友，都沉浸在現場歡樂的氣氛裡 。

新業建設董事長卓勝隆表示，新業建設在文學館已連續5年舉辦書席，鼓勵民眾到公園來閱讀、交換書籍，他們每周都會有專人來整理書架上的書籍、增加各種刊物，喜歡閱讀的朋友來這邊會挖到寶，新業建設的美意是能在文學館發揮文學教育與文化休閒之目的。圖/王妙琴

新業建設與文學館的緣分，不僅是逾四年的城市侍書人，新業建設卓勝隆董事長 更與文化局相約三年的文學公園認養。文學館中的格子書席與貓咪書席，最初即是由新業設計整建，並定期前往整理書籍，願和市民及旅人分享閱讀美好。此次搭配市集活動，推出「尋訪書席‧集章換好禮」，引導大家深入更多文學館的趣味場所，希望在市集活動之後，大家也能常到台中文學館走走！當日的好書交換活動，邀請大家帶著兩本家中的好書，便可兌換公益餅乾一份，帶著這份書香與美好，繼續在這片土地上開枝散葉。

台中市集『秋日聚落 新業有藝市』

時間：11/12(六) 中午12點至下午5點止

地點：臺中文學館 (台中市西區樂群街38號)

停車資訊：自立停車場 (西區自立街33號)，台中醫院旁的停車場

主辦單位：新業建設

協辦單位：台中市文化局

專業建築師群組成的新業建設，在盤查診斷歷史建築和文學公園時發現，簡陋舊牆、資訊亭和戶外書櫃是最需要維護搶救的，董事長卓勝隆指著戶外書櫃說，內部加強層板以免下雨積水造成書籍浸濕，書櫃門加強玻璃以免下雨時淋入書櫃，此外，每周都會有專人來巡視維養，已經持續200多個星期。圖/王妙琴