11/12下午台中文學館市集 新業有藝市
一向靜謐優雅的台中文學館，在秋日午後傳來陣陣歡聲笑語；攜家帶眷的小家庭、三兩成群的年輕人、還有牽手漫步的老夫妻…滿滿人潮，遊逛在公園、日式老屋、和一個又一個的市集攤位裡。由新業建設主辦的「秋日聚落 – 新業有藝市」，11/12（六）中午12點至下午5點於台中文學館 – 文學公園熱鬧登場，活動除了邀集新業社區住戶參加，許多市民朋友也加入同樂！
新業建設創辦人穆椿松董事長表示，自己在台中立業發展已超過40年，對這座城市有著深刻的認識與情感。台中文學館過去是日治時期警察宿舍，不僅建築群保留完整，還有大片自然綠意環抱，是城市中多不可多得的美境，修復開放後，成為傳遞文化薪火的重要場所。新業建設有幸擔任文學館城市侍書人，這份美好心意已持續四年，今年在此舉辦「秋日聚落 – 新業有藝市」活動，是希望能有更多人走入台中文學館，認識建築之美與城市軌跡，為這片百年建築群，注入新的活力生命。
「新業有藝市」當日齊聚逾50個文創品牌同場激盪，無論是小食飲物、職人手作及生活選物，每一個攤位都滿載著職人的巧思手藝，現場還有質感音樂演出，讓整個市集不僅是視覺，也是聽覺的饗宴。當日也開放職人探索活動：絹印DIY、手工書DIY、墨痕詩牆書法體驗、媽媽說故事時間…場場精彩有趣，不管是大朋友、小朋友，都沉浸在現場歡樂的氣氛裡 。
新業建設與文學館的緣分，不僅是逾四年的城市侍書人，新業建設卓勝隆董事長 更與文化局相約三年的文學公園認養。文學館中的格子書席與貓咪書席，最初即是由新業設計整建，並定期前往整理書籍，願和市民及旅人分享閱讀美好。此次搭配市集活動，推出「尋訪書席‧集章換好禮」，引導大家深入更多文學館的趣味場所，希望在市集活動之後，大家也能常到台中文學館走走！當日的好書交換活動，邀請大家帶著兩本家中的好書，便可兌換公益餅乾一份，帶著這份書香與美好，繼續在這片土地上開枝散葉。
台中市集『秋日聚落 新業有藝市』
時間：11/12(六) 中午12點至下午5點止
地點：臺中文學館 (台中市西區樂群街38號)
停車資訊：自立停車場 (西區自立街33號)，台中醫院旁的停車場
主辦單位：新業建設
協辦單位：台中市文化局