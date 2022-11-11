日本「宮崎犬」領軍日本第一「宮崎牛」現身台灣第一名店

日本最會跳舞的名犬，現身台灣小巨蛋！曾經連續兩屆在日本吉祥物舞蹈選手權大會中獲勝，並保送進入殿堂的三隻「宮崎犬」，可說是日本吉祥物界的舞棍實力派偶像，不但擁有廣大粉絲群，還經常代表宮崎縣出訪國外推廣觀光。更特別於今( 11) 日派出隊長 HII KUN，與宮崎縣商工觀光勞動部官員，帶著滿滿宮崎縣第一名美食，以台灣為首站，與久違的台灣民眾相會，並特別致贈史上首次四次獲得日本第一的「宮崎牛」予全台最大日本食品進口商之一的台灣第一名店王義郎董事長，一起為精彩可期的宮崎縣系列活動揭開序幕。

首發記者會由活潑好動、代表宮崎〈日向夏柑橘〉的 HII KUN 現身演出 「Hinata！」主題曲，歌詞中傳遞獨具南國風情的景緻，太陽底下長長的海岸線和溫暖的氣候，這裡是個快樂的地方，讓我們一起品嚐佳餚，共度美好的時光。為讓現場嘉賓實際感受宮崎縣的第一名美食，記者會特地邀請「養生東西軍食府」主廚帶來「宮崎牛、青眼魚、柚子胡椒、日式烤肉醬」等特產料理， 其中稱之為近代崛起的王者「宮崎牛」，曾連續四屆奪下日本和牛奧運會冠軍，技壓傳統日本三大名牛，甚至在日本國寶相撲大賽中有項傳統儀式，獲得優勝的相撲力士可獲贈一頭宮崎牛，展現「宮崎牛」具代表性的尊榮感。肉質等級 4、5 級以上的牛肉口感幼嫩細滑，紅肉及脂肪的霜降比例均勻，入口即化令人難忘，是嗅覺也是視覺的饗宴，近年漸受台灣民眾認知及選擇。

宮崎縣黑毛和牛，美麗的色澤與油花，史上唯一四度在［和牛奧運會］奪冠。圖／郭靜芝

首先開展的是延續當地「宮崎犬跳舞大賽活動」，活動將自 2022 年 12 月 12 日至 2023 年 1 月 30 日舉辦，邀請喜歡跳舞和宮崎犬的民眾們，只要在 YouTube 頻道搜尋網址：https://www.youtube.com/watch?v=OlBeLPL15pQ， 或 IG 搜尋關鍵字 miyazaki_in_taiwan，跟著宮崎犬和舞蹈老師一起唱唱跳跳， 並拍下影片上傳至宮崎犬跳舞活動網頁，就有機會獲得宮崎縣來回飛機票、宮崎牛以及宮崎名產，讓你親臨感受宮崎縣的美好食光。

即日至明年 2 月底，結合熱門的社群媒體舉辦兩項活動，一項為「尋找宮崎犬 IG 上傳活動」，只要在有「宮崎牛」販賣商家、或宮崎相關特 產餐廳、專賣店、百貨店等等，或發現可愛的宮崎犬海報現蹤，拍下並「#發現宮崎犬 in 台灣」上傳至自己的 IG 帳號，101 個宮崎縣限量獎品等你來拿。 第二項【宮崎犬日本 HINATA 挑戰】，只要搭配【Hinata！】歌曲，YouTube 頻道搜尋網址：https://www.youtube.com/watch?v=OlBeLPL15pQ 錄下自己的 跳舞、唱歌、演奏等形式，並且標註「#宮崎 hinata 挑戰」，並且指定三位朋友，一起與朋友參加有趣活動!

在台灣尋找宮崎犬抽獎活動和HINATA挑戰，就有豐富的獎項等你來拿。圖／業者提供

線上活動還不夠，宮崎縣政府特別與台灣在地友好城市桃園市及新竹縣物 產交流，打造別具宮崎當地氛圍的「宮崎縣 HINATA 市集」專屬特產販賣部，特邀來自宮崎縣的 28 家業者提供 30 以上商品的試吃及販賣空間，並設置宮崎 縣觀光指南攤位和〈塩月桃甫〉紀錄片介紹職人工匠精神。活動自 12/26-1/29 於「桃園大遠百」，以及明年 2/1-2/28 於「竹北大遠百」兩地接續舉行，提供想提前感受宮崎縣在地美食美物的台灣民眾，先歷其境的體驗 。