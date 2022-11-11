日本PLUS「豆豆貼」西門站進佔你的心

對台北人而言，搭乘捷運不只是生活的一部分，匆匆的旅途上也連結了不同人生階段的美好回憶，像是：大學畢業時走出校門的回憶、拿到人生第一份工作的回憶、榮譽退休的那一天……等等。台北捷運各線不同的進站音樂，彷彿在提醒旅客，不同人生階段上不論目的地在哪亦或告別哪裡前往他方，台北捷運已經成為台北人的一部分。

西門捷運站的進站音樂一日快閃「PLUS豆豆貼廣告曲」

台北捷運從2015年起，開始陸續進行階段式的「聲音改革」，從刷卡閘門的感應提示聲到列車轉乘、進站等提示聲，都是經過音樂家、藝術家共同討論創作設計的，透過聲音改革表現出對台北城市的細膩情感。乘載台北人豐富記憶的捷運進站音樂，今天早上有人搭乘捷運板南線時，發現西門捷運站的進站音樂不一樣了！

近幾年最受學生族群、文具控、文青們津津樂道的莫過於日本PLUS豆豆貼。圖／業者提供

提起日本PLUS，許多上班族、學生族包包裡一定必備PLUS的幾個文具。近幾年最受學生族群、文具控、文青們津津樂道的莫過於豆豆貼。不少人文書都有黏貼經驗， PLUS豆豆貼翻新文書黏貼的體驗，不沾手、不溢膠，馬上滾馬上貼，不用等待膠水乾即可黏牢，更棒的是膠條可以重複疊加，黏得更勞更緊密。日本PLUS這次與西門捷運站共同合作「一日快閃」進站音樂，捷運進站西門站時會響起PLUS豆豆貼廣告曲，不禁讓許多捷運族們回味使用文書的美好人生回憶，和台北捷運一樣陪伴過台北人有聲有笑的人生回憶。

日本PLUS這次透過進站音樂讓不少人回憶起快樂的文書體驗，可以趁11月購物優惠幫自己與家人挑選文具。詳情請上PLUS官網：https://www.taiwan-plus.com.tw/index.htm