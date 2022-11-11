烘焙冠軍推國產柑橘西點 民眾愛

進入年底台灣柑橘類水果盛產季節，從中秋節後的文旦柚到過年家戶必備的桶柑，都是時節水果，加上今年氣候穩定，產量跟風味都比往年更佳，財團法人農業科技研究院與台灣連鎖加盟促進協會合作，共同舉辦國產柑橘類素材推廣講習會，邀請台灣各大連鎖手搖飲、烘焙品牌出席，進行柑橘類水果產品創新交流，還特別請到得過多項國際烘焙比賽冠軍金廚許燕斌，出席分享如何透過烘焙技術，把國產水果應用在各式西點及麵包，讓民眾可以品嘗到富含台灣水果美味的美味點心。

柑橘類農產加工品應用範圍廣泛。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

許燕斌主廚於會中分享，在進行各類新品創作時，應該多去了解食材在各季節與潮流話題的結合，現場展示利用柚子做成的造型饅頭，不僅造型討喜更符合季節概念，另外以楓葉為設計靈感，內餡以柑橘醬填充的糕點，在外型上不僅吸引消費者的目光，搭配季節水果的風味更顯層次感。另外由冠廚集團陳宏賓總經理，分享各國對於季節水果的多項應用案例，讓國產水果跳脫既有的使用印象，不僅用途廣泛，更可以透過加工方式保留食材原味並提高銷售價值，推廣講習會現場更有超過30項各類型柑橘類原物料的展示，都是來自於農委會農試驗改良場所之試驗成果與農會、合作社等業者之開發產品，讓現場20家連鎖通路業者，未來可利用於各類型商品的研發及運用。

農科院協助台灣農產加工品產銷合作。圖/台灣連鎖加盟促進協會提供

這次參加出席的品牌業者有早午餐、手搖飲、烘焙業、咖啡、手工香皂等各類型業者，品牌有拉亞漢堡、珍煮丹、快樂檸檬、許燕斌烘焙、順成蛋糕、小鳥吃吐司、青青婚宴集團、湛盧咖啡、甘心樂意、易牙居港式點心、冠廚食品、伊莉莎白紅茶書房、抿茶、涼食帖、路易奇電力公司、小橘製皂、上統食品、可唐精品茶旅、Yuan Cafe&Kitchen、TASTME等業者參加，此次推廣講習並由主辦單位提供業者原物料進行產品研發創新運用，鼓勵業者利用國產柑橘素材進行新品開發與應用，提升國產柑橘素材能見度，有興趣的品牌業者可以把握將於11月16日台中場次的推廣講習會，透過網路即可直接報名參加。

報名網址如下：

推廣會報名資料及填寫連結：https://bit.ly/3Efpz9F

柑橘類新品研發獎勵報名辦法：https://bit.ly/3A2KUlc