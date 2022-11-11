中壢SOGO 週年慶首日業績衝破3億

中壢SOGO週年慶11/9桃園霸氣登場，超有感的促銷回饋活動加上獨家櫻桃小丸子聯名消費來店禮，展現超強集客力，首日業績開出紅盤創新高，突破3億；中壢SOGO表示，今年中壢SOGO週年慶針對SOGO APP擴大加碼，並與17大銀行合作刷卡回饋，超強回饋最高達22.3%，消費者趁週年慶來買最划算，因此開店前停車場入口早已湧入排隊車潮，而一樓廣場也擠滿等待入店的人潮，一開店化妝品區、戶外運動用品區及家電區瞬間爆滿，買氣非常熱絡。

中壢SOGO週年慶展現超強集客力。

今年化妝品、黃金珠寶、家電、運動休閒裝均有顯著成長，擁有桃園最強美妝天后宮美名的中壢SOGO，有最齊全的美妝品牌，首日業績破億，業績成長20%，除了獨家超值特惠組是每年囤貨族的首選之外，SKII青春露230ml+330ml銷售破600瓶，LANCÔME小黑瓶及極光水發燒組銷售破百組，資生堂國際櫃百優乳霜王銷售80組，大排長龍半小時完售創紀錄，人氣商品首日均爆排搶貨破千瓶，美麗保養商機爆棚；明年兔年適合生寶寶，所以今年結婚人數激升，1克拉鑽戒狂銷17只，首日業績破千萬，另外喜餅銷售成長35%，西服業績也成長20%，加上新人入新居需求提升，也強勢帶動家電家用品買氣旺，櫃位人潮爆滿搶買的民眾；時尚圈吹起運動風潮元素，運動時尚商品的銷售業績更是強強滾，防風防水外套、休閒T恤、運動鞋、耐磨長褲、休閒背包等商品業績大爆發，高爾夫球桿銷售破百萬；抗通膨黃金保值商品也深受消費者青睞，買氣力道強勁；同時，疫情降溫，週年慶首日館內人潮滿滿的帶動下，美食廣場與各餐廳坐無虛席，餐飲整體業績破仟萬，成長35%；超市暢銷商品麝香葡萄，單日銷售250串(1串$588元)、黑豆桑醬油4款，單日銷售220箱，每日一物萊瑞玄米油～銷售150箱。