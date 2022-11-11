凝封時光．卓越非凡「Gordon & MacPhail 高登麥克菲爾」船承之夜珍稀啟航

馳騁超過一世紀的足跡，以傳承四代的頂級釀造工藝，高登麥克菲爾(Gordon & MacPhail)打造出超高年份及珍稀單一麥芽威士忌，奠定其在威士忌界的指標性，酒款甫一上市隨即售罄，更是收藏家們爭相競逐的夢幻逸品。為了讓台灣的威士忌行家及入門新手，能夠親身體驗百年工藝所打造的精淬風味，台灣總代理廷漢企業將於11/18(五)及11/19(六)推出「高登麥克菲爾船承之夜」體驗活動，一次品飲四大系列酒款，以探索系列的特調作為序曲，接著品飲到酒廠印記以及甫上市的行家首選Clynelish 2006 15年單一麥芽威士忌，緊接著是兩款高年份珍稀老酒，包含頂級行家首選與私人典藏，每場次名額數量有限，機會非常難得。

「高登麥克菲爾船承之夜」體驗活動的夢幻逸品，高登麥克菲爾酒廠印記Glenburgie 21年(左起)、行家首選Clynelish 2006、頂級行家首選Glenburgie 1990 31年與私人典藏系列格蘭利威1978年43年單一麥芽威士忌。業者提供

廷漢企業行銷總監Matty Huang表示，人類透過文字紀錄歷史，證明稍縱即逝的時間曾經存在，然而卻有人能藉由威士忌，具體形塑百年來分秒的輪廓，讓人們在品飲的同時，擁有追溯、探詢時間的能力。單一麥芽威士忌是高登麥克菲爾自1895年創立百年來，專注發展的重要核心，而為了讓品飲過程發揮最極致的感受，本次活動特別著重在視、聽、味覺的感官體驗，安排從淡水河畔的大稻埕碼頭啟航，一邊搭乘「藍天一號Madam Anna遊艇」遠離城市日常的喧囂欣賞夜景，一邊現場聆聽受邀於各大音樂節演出的爵士樂團The Flat Five的演奏，並品嚐曾獲2018美味生活Howliving美味星廚的吳謝私廚精心設計的佐餐小點，映襯出各式酒款獨一無二的頂級風味。

時至今日，已有127年歷史的高登麥克菲爾，將打造卓越品質的單一麥芽蘇格蘭威士忌視為使命，歷經家族四代經營，以自有訂製的橡木桶熟成超過一百家蘇格蘭蒸餾廠的新酒，由於這獨特的深度與廣度經驗，使高登麥克菲爾能夠將橡木桶、烈酒和時間相結合，創造出世界上絕無僅有的代表性威士忌。

Gordon & MacPhail 高登麥克菲爾船承之夜

時間：11/18(五)，17:00-20:00(16:30登船，17:00準時開航，逾時不候)。11/19(六)，18:00-21:00(17:30登船，18:00準時開航，逾時不候)

地點：大稻埕碼頭 淡五號水門碼頭(貨櫃市集旁)，藍天一號MADAM ANNA遊艇

費用：NT$3800 / 位

購票方式：Accupass活動通

https://www.accupass.com/go/GordonMacPhail2022

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)