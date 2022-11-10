11/12-13投十大伴手禮 松園送鰹露細烏凍

第十四屆2023台中市十大伴手禮票選活動進入最後全民票選階段，將於本周六日在台中草悟道勤美誠品前方的「市民廣場」，經過第一階段200多家篩選出139家，這139家將在本周末進行全民票選和現場展售，邀全台民眾看見台中的優質伴手禮，票選時間為現場票選時間為11月12日上午9:30至下午6點，11月13日上午9:30至下午5點止，現場採買還可參加台中購物節抽獎活動。

台中製麵專家－松園食品在2023台中市十大伴手禮競選中，以 「一零八抹茶茶廊-宇治抹茶麵」參賽，邀請全台民眾本周末到市民廣場現場投票，即送「鰹露細烏凍」，民眾可盡早前來參加票選，把握鰹露細烏凍的限量贈品。

來自京都產宇治抹茶與松園麵條完美融合，「宇治抹茶麵」滑順細緻的口感帶著漫溢的茶香，堅持原味並創造日本經典口味，精美禮盒式包裝附有特製日式醬汁，是伴手禮最佳首選！

夏天喜愛清爽口味的群眾，推薦松園「鰹露細烏凍」，搭配鮮味鰹 魚醬油，可吃出冰涼Q彈麵體口感；喜愛吃辣的朋友，則不可錯過松園的「川味麻辣細烏凍」，經辛香料小火慢炒、麻中帶辣的濃郁香氣，令人無法抗拒。

松園食品以麵的100種可能為創意發想，隨季節變化持續開發多種新口味。

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